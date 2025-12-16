Primer trasplante parcial de corazón en España a una bebé menor de un año

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en España a una bebé de siete meses llamada Mariami. Es la primera intervención de este tipo en Europa a un menor de un año, una innovadora técnica que permite que el implante valvular crezca junto al paciente lo que evita que se someta a cirugías futuras de reemplazo.

La bebé, que ha permanecido dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que ahora se recupera en la planta de hospitalización, ha sido sometida a una operación que está avalada por la Oficina Regional y la Organización Nacional de Trasplantes.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha celebrado este "hito histórico" llevado a cabo por los profesionales del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón y del sistema madrileño de salud, que permite "reescribir una vida" gracias a "la generosidad y la solidaridad" de la familia donante.

Un procedimiento de alta complejidad El caso de la pequeña Mariami reviste una triple complejidad porque la cirugía ha combinado otras dos técnicas en las que el Marañón también fue pionero en 2018 y 2021. Por un lado, se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor y, por otro lado, se ha utilizado una donación en asistolia controlada --a partir de personas cuyo fallecimiento se diagnostica por criterios circulatorios y respiratorios tras una limitación de tratamiento de soporte vital-. El procedimiento consiste en implantar únicamente una parte del corazón (válvulas) a niños que requieren una cirugía de recambio valvular, pero que no tienen un fallo muscular que exija un trasplante cardíaco completo. En la actualidad, los niños que necesitan un reemplazo valvular reciben implantes fabricados con materiales que no crecen, lo que les obliga a afrontar varias operaciones a lo largo de su vida. El jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del Marañón, Juan Miguel Gil Jaurena, ha explicado a la agencia EFE que "este tipo de trasplante evitará las sucesivas cirugías que requerían los niños que recibían implantes de materiales que no crecen junto con el pequeño”. La nueva estrategia permite trasplantar tejido valvular humano, y el conducto implantado puede crecer con el menor, lo que "abre la puerta a una solución duradera para malformaciones y cardiopatías congénitas graves", ha apuntado a EFE Manuela Camino, jefa de Trasplante Cardíaco Infantil de este hospital madrileño. En España, nacen alrededor de 4.000 niños cada año con este tipo de problemas de salud.