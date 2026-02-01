Sánchez asegura que las pensiones "se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP"

Unos días después de que el Congreso tumbase el 'decreto ómnibus' que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste. "Del PP entiendo pocas cosas, pero sobre las pensiones lo entiendo menos. Han votado que no a la revalorización. ¿Qué problema tienen con el bono social o con las ayudas de la sana? Cuando se pide subir el gasto en defensa al 5% por parte de EE.UU. bien que dicen que sí [...] Les digo a los pensionistas de Aragón y a los del resto de España, se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP. Ese compromiso lo vamos a cumplir", ha expresado en un mitin de campaña en Aragón.

Desde Teruel, Sánchez ha acompañado a su candidata y exministra, Pilar Alegría, por segunda vez en la campaña electoral. "Hay dos modelos, el de PP y Vox y el de PSOE y Pilar Alegría. El próximo 8-F quien quiera frenar al PP y Vox y quiera hacer a Aragón avanzar, a votar a Pilar Alegría", ha señalado en un mitin que ha empezado con sobresalto.

Justo antes de que comenzase a intervenir el presidente del Gobierno, una asistente al mitin le ha gritado "hijo de puta". Tras unos instantes de confusión, el resto del público ha respondido con gritos de "fuera, fuera", "Pedro, Pedro" y "no estás solo", entre aplausos al socialista.

"Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni nada que ofrecer", ha reaccionado el presidente del Gobierno, que ha pedido calma a los asistentes para poder comenzar.

"Votar al PP es meter a Vox en el Gobierno" Para Sánchez, "votar el PP es meter a Vox en el Gobierno" porque, según él, Abascal "tira del ronzal y el PP allá que va". Además, también ha señalado a los 'populares' por estar en contra no solo del decreto ómnibus, si no por rechazar la regularización de más de 500.000 inmigrantes impulsada esta semana entre el Gobierno y Podemos. "Sean coherentes con la regularización. Cuando gobernaba Aznar ya se hizo eso y dijo que España iba bien, y ahora no. ¡Pero si votaron a favor a la iniciativa y ahora que Vox les dice que no se callan! Que escuchen a la patronal, sindicatos o Iglesia. Aragón necesita un gobierno presidido por una mujer, por Pilar Alegría par dar carpetazo a dos años y medio de Azcón", ha continuado. El presidente del Gobierno también ha criticado al candidato 'popular' por no querer aplicar la ley de vivienda "por puro sectarismo ideológico". "Necesitamos un gobierno que no se cruce de brazos como ha hecho el PP y Azcón durante los dos últimos años y que coopere con el gobierno de España", ha incidido para posteriormente mandar un mensaje en clave nacional al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Tenemos una oposición entre el insulto, la incoherencia y la inoperancia. En estos últimos siete años hemos vivido muchas fatalidades: el volcán, las danas o el accidente de Adamuz", ha señalado Sánchez, que ha asegurado que el Gobierno "va a acompañar siempre" a las víctimas y les ha vuelto a trasladar su cariño. "Y con la misma coherencia digo que el que mintió diciendo que estaba puntualmente informado de la dana de Valencia no va a dar lecciones a Óscar Puente, que ha estado dando la cara desde el primer momento de la tragedia", ha señalado en alusión a Feijóo. Por segunda vez en siete días, y otra vez en la campaña de Aragón, Sánchez vuelve a dar la cara por su ministro de Transportes. Antes de terminar, Sánchez ha mirado al otro lado del Atlántico por las protestas en Minesota, Estados Unidos. "La pregunta que hay que hacerse es si lo que no queréis para el mundo, lo queréis para Europa, España y Aragón. Esa es otra razón para ir a votar el 8-F y votar Alegría. A ganar y gobernar", ha finalizado Sánchez un mitin que había empezado a ritmo de la canción es Streets of Minneapolis.