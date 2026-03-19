Montero anuncia que el accidente de Adamuz será considerado accidente laboral

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el accidente de Adamuz será considerado accidente laboral. "Esto se aplicó con la dana y creemos que es de justicia hacerlo ahora", ha puntualizado.

Montero ha sido la encargada de inaugurar este jueves Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, un formato de encuentros con los principales protagonistas de la actualidad que ponen en marcha las dos corporaciones públicas.

El encuentro, que se celebra en Casa de América en Madrid, puede seguirse en directo a través del Canal 24 horas, Radio 5 y la plataforma gratuita RTVE Play.

Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2 de Televisión Española; Juan Ramón Lucas, presentador de Las mañanas de RNE y Mamen Jiménez, directora de Economía de la Agencia EFE, son los encargados de entrevistar a la vicepresidenta primera.

El programa incorpora, además, una novedad en su formato: por primera vez saldrá de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, que permitirá combinar el modo tradicional de entrevista con la presencia de invitados del ámbito institucional, económico, social, mediático o cultural.