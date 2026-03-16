El Gobierno aprobará este viernes el plan de respuesta ante la guerra en Irán
- Según ha avanzado la vicepresidenta tercera, incluirá "medidas estructurales y coyunturales"
- Guerra de Irán, última hora en directo
El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, que incluirá "medias estructurales y coyunturales" para mitigar la subida de los precios de la energía y proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados.
Así lo ha adelantado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y confirmado posteriormente fuentes de La Moncloa a RTVE tras días de especulaciones sobre cuándo se aprobaría ese paquete de medidas, que el Gobierno estaba terminando de definir tras reunirse con los partidos políticos, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos.
Sobre el contenido de este plan, por el momento se conocen pocos detalles. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó la pasada semana en una entrevista en RNE que recogerá medidas fiscales para limitar el alza del precio de la electricidad y otras (sin especificar cuáles) para minimizar la subida de los carburantes. También incluirá iniciativas de carácter social como la prohibición de los cortes de suministro a los más vulnerables.
Este lunes, Cuerpo ha incidido en que el paquete estará centrado en frenar el encarecimiento de la energía para que no desemboque en "efectos de segunda ronda" que eleven los precios de otros productos. Y ha vuelto a descartar la rebaja del IVA de los alimentos, aunque ha puntualizado que si estos se encarecieran, el Gobierno está preparado para responder.
Por su parte, Aagesen ha explicado que el plan incluirá medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto, así como medidas antifraude.
El petróleo supera los 100 dólares por barril
Cabe recordar que, en apenas dos semanas de conflicto en Oriente Medio, el precio del barrio de Brent se ha disparado por encima de los 100 dólares, mientras que el gas ya cotiza a más de 50 euros el megavatio/hora (MWh).
Detrás de estas subidas sigue estando el cierre del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo y del gas.
Allí, los ataques no cesan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a reclamar a sus aliados que colaboren para desbloquearlo. Si no lo hacen, ha advertido, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro".