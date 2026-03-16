El Gobierno aprobará este viernes el plan de respuesta ante la guerra en Irán

El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, que incluirá "medias estructurales y coyunturales" para mitigar la subida de los precios de la energía y proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados.

Así lo ha adelantado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y confirmado posteriormente fuentes de La Moncloa a RTVE tras días de especulaciones sobre cuándo se aprobaría ese paquete de medidas, que el Gobierno estaba terminando de definir tras reunirse con los partidos políticos, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos.

Sobre el contenido de este plan, por el momento se conocen pocos detalles. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó la pasada semana en una entrevista en RNE que recogerá medidas fiscales para limitar el alza del precio de la electricidad y otras (sin especificar cuáles) para minimizar la subida de los carburantes. También incluirá iniciativas de carácter social como la prohibición de los cortes de suministro a los más vulnerables.

Este lunes, Cuerpo ha incidido en que el paquete estará centrado en frenar el encarecimiento de la energía para que no desemboque en "efectos de segunda ronda" que eleven los precios de otros productos. Y ha vuelto a descartar la rebaja del IVA de los alimentos, aunque ha puntualizado que si estos se encarecieran, el Gobierno está preparado para responder.

Por su parte, Aagesen ha explicado que el plan incluirá medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto, así como medidas antifraude.