El Gobierno busca aprobar "lo antes posible" las medidas anticrisis por la guerra y no descarta hacerlo el martes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Gobierno trabaja para aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes las primeras medidas para contrarrestar los efectos de la guerra en Irán, que serían de corte económico, social y energético. Fuentes de Moncloa han matizado posteriormente que las medidas llegarán "lo antes posible", una vez hayan respondido los grupos políticos, los agentes sociales y los sectores afectados.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Díaz ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: aunque la situación es "gravísima", el Ejecutivo "va a hacer lo que tenga que hacer" para proteger a familias, trabajadores y empresas, recordando que las medidas entrarían inmediatamente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

Además de las medidas que ya están contempladas en la legislación, como los ERTE, el paquete anticrisis incluirá la prohibición de despedir por causas energéticas. El objetivo es mantener el empleo, como ya se hizo durante la pandemia o tras la invasión rusa en Ucrania.

El decreto ley también tendrá como objetivo anticipar los planes de movilidad "para que los transportes sean colectivos" en las grandes empresas, ante unos precios de la gasolina y el diésel que se han disparado coincidiendo con el cierre del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para la exportación del petróleo y el gas. En este sentido, ha dicho Díaz, el Ministerio de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los carburantes para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y de las familias.

A su vez, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, trabaja en la prohibición de los desahucios y la congelación de los alquileres. No obstante, sobre este último punto, la titular de Trabajo ha reconocido que existen discrepancias entre los dos socios de la coalición.

