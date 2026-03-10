Los grupos parlamentarios piden al Gobierno celeridad en las medidas para frenar el impacto económico de la guerra

Desde el Congreso de los Diputados cada partido político ha ofrecido sus propias recetas para paliar los efectos del conflicto internacional en el bolsillo de los españoles. Lo que todos tienen en común es en pedir celeridad al Ejecutivo para aprobar esas medidas, que han detallado en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

El PP propone un plan de emergencia energética con rebajas fiscales. Algo que según ha explicado su portavoz, Ester Muñoz, debe hacerse "adaptando el IRPF a inflación, rebajando el IVA de la energía al 10%, eliminando impuesto generación eléctrica y duplicando la deducción por hijo en el IRPF".

Muñoz ha insistido en que estas medidas aliviarían la situación financiera de las familias, pero ha pedido al gobierno que no sea "hipócrita" y no intente "meter por la puerta de atrás sus medidas comunistas porque el PP no las va a apoyar". También ha reclamado al Ejecutivo que esas medidas no estén "mezcladas con cosas que no vamos a aprobar, como que la ocupación sea legal en nuestro país".

Ester Muñoz, que ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar la política internacional, ha recordado que "España ya pasaba por penurias antes del conflicto de Irán". Respecto a la ronda de contactos anunciada por Pedro Sánchez, ha confirmado que "me acabo de enterar", pero ha afirmado que "no vamos a formar parte de su campaña de propaganda para tapar todos los escándalos".

Por su parte, la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha dicho que "lo del PP es para hacérselo mirar" y ha criticado que "hace doce días votaron en contra del escudo social que ayudaba las familias a pagar la luz". "Los mismos que apoyan la guerra de Trump están viendo lo que suben los precios de la gasolina" y ahora "dicen que hay que bajar los precios". "Eso es cinismo político", ha criticado la socialista, que ha recordado que "lo que vale son los votos" y los populares "jamás han apoyado bajada del IVA o escudo social".

Los partidos a la izquierda del PSOE piden la activación urgente del escudo social Los portavoces de las formaciones de izquierda, por su parte, han reclamado "un escudo social fuerte", con medidas que sirvan para "paliar el impacto económico" de la guerra. Verónica Barbero, de Sumar, ha explicado que "el gobierno está analizando la situación para proponer medidas" que afirma, "llegarán más pronto que tarde". Entre ellas, bajo su punto de vista, debería estar la prórroga y congelación de los alquileres, que considera "urgente". También ha reclamado "el despliegue de las renovables y la electrificación de la economía", algo que califica como "una cuestión de soberanía y de seguridad" Sánchez hablará en el Congreso el 25 de marzo y convoca a partidos y agentes sociales para acordar medidas anticrisis "Le pedimos a Sánchez un escudo social fuerte", ha dicho Alberto Ibáñez, que ha advertido que "llegamos tarde". Entre otras cosas, ha propuesto "inspecciones en las gasolineras para evitar abusos al subir el precio de los carburantes, porque el que está en reserva no se ha visto afectado”. "No tiene justificación", ha acusado Ibáñez, y "se debe investigar como usura". También Aína Vidal, de En Comú Podem, ha reclamado, desde la sala de prensa de la Cámara Baja, la puesta en marcha del escudo social y ha criticado que la patronal se niegue a "sentarse a hablar la subida de los salarios". "Es aberrante", ha dicho, "la patronal tiene nombre y apellidos: se llama usura y acoso y derribo". La portavoz de Compromís, Águeda Micó, ha solicitado que el Gobierno actúe con medidas que "topen los precios" y que "se refuerce lo público para reducir las desigualdades que provoca esta crisis", que asegura, "está afectando ya al precio de la energía o de los alimentos". Esto "se traduce en inflación, pérdida de poder adquisitivo y desigualdad", ha advertido, y "los precios no pueden quedar sometidos a las dinámicas especulativas globales". Además, Micó ha insistido en que "si aprobar esas medidas implica que se tengan que aprobar, dos, cuatro o diez decretos diferentes, habrá que hacerlo, porque lo importante es dar soluciones a la gente que lo necesita". La secretaria general y portavoz de Podemos, Ione Belarra ha ido más allá: "necesitamos un plan anti Trum. Ambicioso, firme, de país, que nos permita hacer frente a la situación crítica y poner a cubierto a la gente" con medida "serias y concretas". El Gobierno, ha dicho, "tiene herramientas y creemos que cuando se tiene voluntad política se puede hacer más". Entre sus propuestas, la protección contra los desahucios y actuar sobre los precios de los alquileres.