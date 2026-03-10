Costa replica a Von der Leyen reivindicando "un orden internacional basado en reglas"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respondido este martes al discurso pronunciado la víspera por la responsable de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reivindicando un "orden internacional basado en reglas" y advirtiendo de que "el unilateralismo nunca es el camino" para resolver los problemas mundiales, un enfoque que aplica a escenarios como el actual conflicto armado en Oriente Medio.

"Es vital que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores e intereses", ha dicho Costa, desde el mismo foro en el que Von der Leyen apeló el lunes a una política exterior "realista" y se posicionó claramente del lado de Estados Unidos e Israel en su escalada bélica sobre Irán. No es la primera vez que los dos dirigentes del bloque comunitario discrepan, pero sí es una de las que más claramente han evidenciado sus diferencias.

Ambos coinciden al menos en expresar su "máxima preocupación" por la espiral de conflicto en Oriente Próximo y en que, como ha afirmado Costa, Irán es el "responsable" último en origen. Pero mientras Von der Leyen dijo claramente que no merecía la pena "derramar lágrimas" por el régimen iraní, el ex primer ministro portugués ha llamado a la contención de todas las partes y ha sugerido que no todo vale en cuestión política, apelando a la diplomacia y a la negociación.

Así, ha señalado que la UE estará siempre del lado del pueblo de Irán en su defensa a "vivir en paz y determinar su propio futuro", pero considera que "la libertad y los derechos humanos no pueden lograrse mediante bombas". "Sólo el derecho internacional los defiende. Proteger a los civiles, garantizar la seguridad nuclear y respetar el derecho internacional es crucial", ha advertido el ex primer ministro portugués, sin aludir en ningún momento de manera directa ni a Von der Leyen ni a los gobiernos de Donald Trump o Benjamin Netanyahu.

Costa también ha aprovechado para alabar la "rápida respuesta" de varios países europeos, entre ellos España, a los ataques sufridos por Chipre, ya que en esta movilización ve "un ejemplo poderoso de la autonomía y la solidaridad europeas".

Las lecciones más allá de Oriente Medio "Proteger a los civiles, garantizar la seguridad nuclear y respetar el derecho internacional es crucial", tanto en Oriente Medio como fuera de esta región, en la medida en que, según Costa, sus ecos trascienden a otras partes del mundo con "graves" consecuencias económicas, como está quedando ya patente con el bloqueo del estrecho de Ormuz. De hecho, cree también que por ahora "el único ganador" de la guerra en Oriente Medio es Rusia, ya que deja a Ucrania sin el argumento de defender el derecho internacional y puede obtener nuevos recursos para seguir financiando el conflicto. "Se beneficia del desvío de las capacidades militares que de otra manera podrían enviarse a Ucrania. Se beneficia de la menor atención al frente ucraniano mientras el conflicto en Oriente Medio acapare los focos", ha añadido. Trump y Putin hablan sobre Irán, Ucrania, Venezuela y el mercado del petróleo en su primera conversación en 2026 El presidente del Consejo ha insistido en la necesidad de "seguir presionando a Rusia" para forzar una negociación y lograr "una paz duradera aceptable para Ucrania". Costa ha admitido que el consejo en política internacional no siempre es fácil en el seno de los Veintisiete, como ha quedado demostrado en el caso del conflicto de Irán como en el de Ucrania por las diferentes perspectivas nacionales, en algunos casos derivados de la posición geográfica de cada país. Sin embargo, Costa tiene la "firme convicción" de que "esta diversidad enriquece a la Unión" y ha llamado a sacado partido de "una perspectiva de 360 grados del mundo que ningún otro actor tiene".