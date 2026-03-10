Las bolsas rebotan y el petróleo baja ante las expectativas de que la guerra en Irán termine pronto
- Tras cerrar con caídas en la víspera, el IBEX 35 sube más del 2% en la apertura y recupera los 17.300 puntos
Las bolsas europeas han rebotado este martes y el precio del petróleo ha bajado con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que la guerra con Irán "terminará muy pronto".
Tras cerrar la víspera con caídas inferiores al 1%, el IBEX 35 ha subido más del 2% en la apertura y ha recuperado los 17.300 puntos. También han registrado ganancias el resto de bolsas del Viejo Continente ante las expectativas del final de la guerra a corto plazo: París ha escalado un 1,88%, Fráncfort ha rebotado un 2,09% y Milán, un 2,52%.
A su vez, el precio del crudo brent —de referencia en Europa— baja a esta hora cerca de un 8%, hasta el entorno de los 90 dólares, después de que en la jornada previa alcanzase cotas no vistas desde la invasión rusa en Ucrania. Mientras que el gas natural cae con fuerza por debajo de los 50 euros por megavatio hora (MWh).
Todo ello en una jornada en la que está previsto que los ministros de Energía del G7 —que agrupa a EE.UU., Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido— se reúnan para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo. El encuentro este lunes de los ministros de Finanzas del G7 terminó sin acuerdo.
Repsol presenta su plan estratégico
Dentro del selectivo español, destaca el caso de Repsol, cuyas acciones retroceden a esta hora casi un 5% coincidiendo con la presentación de su nuevo plan estratégico. El mismo contempla una inversión de 10.000 millones de euros hasta 2028, más de la mitad en España y Portugal.
Esta actualización se produce al margen de la volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio, según explica la empresa en un comunicado, que añade que las nuevas proyecciones muestran la fortaleza de sus negocios, con previsión de alcanzar 6.500 millones de euros de flujo de caja operativa en 2028.