El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y empuja a las bolsas a caídas por la guerra en Irán
- Es la primera vez que cruza este umbral desde la invasión rusa de Ucrania en 2022
- Guerra de Irán, última hora en directo
La guerra en Irán está impactando de lleno en el precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, se ha disparado este lunes más del 17% y supera los 100 dólares por primera vez desde 2022, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania. A su vez, las bolsas han registrado importantes caídas en la apertura, que llegan al 3% en el caso del Ibex 35.
El conflicto afecta al estrecho de Ormuz, que es uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20% del petróleo mundial. De hecho, desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el precio del crudo acumula una revalorización superior al 40%.
A esta hora, el precio del Brent cotiza en los 106 dólares, mientras el precio del gas avanza el 15,38% y supera los 60 euros por megavatio hora (MWh). También el barril de Texas, el que se usa en Estados Unidos, se ha disparado por encima de los 100 dólares ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio. En concreto, sube un 15%, hasta los 104,86 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.
"Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡Solo los tontos pensarían diferente!", ha escrito el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un mensaje en TruthSocial.
Rojo generalizado en las bolsas
Esta subida del petróleo ha empujado a las bolsas a registrar caídas generalizadas. Una de los mayores retrocesos lo ha registrado la Bolsa española, que ha abierto este lunes con un descenso del 3%, hasta los 16.533,4 puntos. Las pérdidas del año en el IBEX 35 son ya del 4,35%.
Por valores, solo Repsol cotiza en verde, con un alza superior al 1%, impulsado por el repunte del crudo. Enfrente, el más penalizado es ArcelorMittal, que se hunde el 6%.
En el resto de Europa, París cede el 2,66%; Milán, el 2,51%; Fráncfort, el 2,49%; y Londres, el 1,65%.A su vez, el euro sube y se cambia a 1,155 dólares.
También la subida del petróleo ha arrastrado a las plazas asiáticas durante esta madrugada, especialmente en Seúl y Tokio, que han retrocedido más de un 5%. Los principales índices bursátiles de la India han caído más del 2% en la apertura, mientras que la Bolsa de Shanghai baja a esta hora el 0,52% y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,48%. Todos ellos son muy dependiente de los envíos de crudo desde Oriente Medio.