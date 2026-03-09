El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y empuja a las bolsas a caídas por la guerra en Irán

La guerra en Irán está impactando de lleno en el precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, se ha disparado este lunes más del 17% y supera los 100 dólares por primera vez desde 2022, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania. A su vez, las bolsas han registrado importantes caídas en la apertura, que llegan al 3% en el caso del Ibex 35.

El conflicto afecta al estrecho de Ormuz, que es uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20% del petróleo mundial. De hecho, desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el precio del crudo acumula una revalorización superior al 40%.

A esta hora, el precio del Brent cotiza en los 106 dólares, mientras el precio del gas avanza el 15,38% y supera los 60 euros por megavatio hora (MWh). También el barril de Texas, el que se usa en Estados Unidos, se ha disparado por encima de los 100 dólares ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio. En concreto, sube un 15%, hasta los 104,86 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

"Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡Solo los tontos pensarían diferente!", ha escrito el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un mensaje en TruthSocial.