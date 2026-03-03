El coste de llevar petróleo a China se duplica y sigue al alza con el conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz
- Los costes de fletar un petrolero a China en nivel récord
La creciente tensión entre Estados Unidos e Irán ha obligado a paralizar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, lo que ha hecho que el coste del transporte de petróleo crudo desde Oriente Medio a China alcance un nivel récord. Los datos de seguimiento de buques de LSEG –London Stock Exchange Group, que provee datos y análisis de infraestructuras y mercados financieros– muestran que los costes diarios en las rutas de referencia de la industria han ascendido a 424.000 dólares (unos 364.000 euros), más del doble que el viernes 27 de febrero, por lo que continúa la tendencia ascendente que llevó a alcanzar la semana pasada el nivel máximo en seis años.
Esas tarifas se aplican a los petroleros más grandes, con capacidad para transportar 2 millones de barriles de crudo. Los costes de fletar petroleros que viajan desde la costa estadounidense del Golfo de México hasta China para un viaje completo también han alcanzado un récord de 21 millones de dólares (unos 18 millones de euros). Sin embargo, algunos agentes marítimos señalan que, debido a la suspensión de operaciones de varias compañías navieras, actualmente es difícil evaluar con precisión los costes del transporte de petróleo en la región del Golfo.
El estrecho de Ormuz es estratégico para el suministro a China
La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informa de que las vías fluviales se han cerrado prácticamente tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, e indica que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido de que no es seguro para los barcos pasar por el Estrecho de Ormuz.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha destacado, en rueda de prensa, que el Estrecho de Ormuz es clave para el comercio internacional de bienes y de energía, lo que subraya la importancia estratégica de esta vía marítima para el gigante asiático y para la cadena de suministros energéticos.
China es el principal importador del petróleo iraní: compra el 80% del crudo que Irán exporta por mar. Son más de 1.300.000 barriles al día y esa cantidad supone más del 13% del crudo que China importa de otros países. Algunos medios chinos apuntan que en 2025 ese comercio supuso para Irán unos ingresos de casi 37.000 millones de euros. Además, el coloso asiático es el mayor socio comercial de Irán y el aliado más poderoso del régimen de los ayatolás.