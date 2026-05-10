Irán entrega su respuesta a la última propuesta de paz de Estados Unidos a través de Pakistán
- La postura iraní se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima", según medios iraníes
- Trump dijo el viernes que esperaba una respuesta, sin descartar reactivar operaciones en Ormuz si no avanza el diálogo
Irán ha presentado a través de Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, según han informado este domingo medios estatales de la República Islámica.
"La República Islámica de Irán envió hoy, a través del mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos", ha expresado la agencia oficial de noticias IRNA, que, sin dar más detalles, solo agrega que la postura iraní propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto, que comenzó el 28 de febrero pasado, cuando EE.UU e Israel atacaron Irán. Desde el 8 de abril rige un alto el fuego mientras avanzan lentamente las negociaciones para llegar a un acuerdo.
Fuentes de ambos bandos han declarado a la agencia Reuters que los últimos esfuerzos de paz buscan un memorando de entendimiento provisional para detener la guerra y permitir el tráfico a través del estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo más completo, que debería abordar disputas irreconciliables como el programa nuclear iraní.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha declarado en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE.UU., que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada. El Gobierno del país persa había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.
La cuestión nuclear
Sobre la moratoria al programa nuclear iraní existen todavía grandes discrepancias. Tres fuentes del portal Axios han indicado que Estados Unidos ha propuesto que Irán suspenda su programa durante 20 años mientras que Teherán solo admitirá una paralización parcial hasta 2031.
Irán también debe responder si finalmente entregará a Estados Unidos los cientos de kilos de uranio enriquecido, imprescindibles para la fabricación de una posible bomba atómica (algo que Teherán lleva años desmintiendo) que todavía guarda en sus almacenes.
En el caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, Washington se comprometería a levantar gradualmente las sanciones impuestas a Irán y a liberar progresivamente miles de millones de euros en fondos iraníes que se encuentran congelados en todo el mundo.
Trump, a la espera
Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba que Irán enviara su respuesta el sábado y aseguró que, si no hay entendimiento con ese país, volvería a reactivar la operación 'Proyecto Libertad' para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz por las restricciones impuestas por la República Islámica.
Antes, el miércoles, Trump, anunció "progresos" en las negociaciones e insistió en que Irán "quiere un acuerdo". Suspendió la operación estadounidense 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz, pero advirtió que el bloqueo naval de los barcos con salida o destino en puertos iraníes seguiría en "pleno vigor".
Pero horas después un nuevo cruce de ataques en el estrecho hizo tambalear la frágil tregua. Teherán acusó a Washington de haber violado el alto el fuego, mientras que el presidente estadounidense aseguró que la tregua se mantenía y apremió a Irán a firmar un acuerdo.