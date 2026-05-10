Irán entrega su respuesta a la última propuesta de paz de Estados Unidos a través de Pakistán

Irán ha presentado a través de Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, según han informado este domingo medios estatales de la República Islámica.

"La República Islámica de Irán envió hoy, a través del mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos", ha expresado la agencia oficial de noticias IRNA, que, sin dar más detalles, solo agrega que la postura iraní propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto, que comenzó el 28 de febrero pasado, cuando EE.UU e Israel atacaron Irán. Desde el 8 de abril rige un alto el fuego mientras avanzan lentamente las negociaciones para llegar a un acuerdo.

Fuentes de ambos bandos han declarado a la agencia Reuters que los últimos esfuerzos de paz buscan un memorando de entendimiento provisional para detener la guerra y permitir el tráfico a través del estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo más completo, que debería abordar disputas irreconciliables como el programa nuclear iraní.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha declarado en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE.UU., que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada. El Gobierno del país persa había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

La cuestión nuclear Sobre la moratoria al programa nuclear iraní existen todavía grandes discrepancias. Tres fuentes del portal Axios han indicado que Estados Unidos ha propuesto que Irán suspenda su programa durante 20 años mientras que Teherán solo admitirá una paralización parcial hasta 2031. Irán también debe responder si finalmente entregará a Estados Unidos los cientos de kilos de uranio enriquecido, imprescindibles para la fabricación de una posible bomba atómica (algo que Teherán lleva años desmintiendo) que todavía guarda en sus almacenes. En el caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, Washington se comprometería a levantar gradualmente las sanciones impuestas a Irán y a liberar progresivamente miles de millones de euros en fondos iraníes que se encuentran congelados en todo el mundo. Trump dice que la tregua "sigue vigente" pese al cruce de ataques con Irán y le insta a firmar un acuerdo RTVE.es