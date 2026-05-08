Trump dice que la tregua "sigue vigente" pese al cruce de ataques con Irán y le insta a firmar un acuerdo
- EE.UU. acusa a Irán de disparar a tres de sus destructores en Ormuz y Teherán de golpear un petrolero y zonas civiles
- Guerra en Irán, última hora en directo
Un nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán ha hecho tambalear la frágil tregua que mantienen ambos países desde el pasado 8 de abril. Teherán ha acusado a Washington de haber violado el alto el fuego, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que la tregua se mantiene y ha apremiado a Irán a firmar un acuerdo.
La chispa se ha encendido la madrugada de este viernes, cuando —según el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM)— Irán atacó con "misiles, drones y pequeñas embarcaciones" a tres destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos mientras atravesaban el estrecho de Ormuz hacia el Golfo. El ejército estadounidense "neutralizó las amenazas y atacó las instalaciones militares iraníes responsables de los ataques contra las fuerzas estadounidenses, entre ellas bases de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y bases de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", ha detallado. El CENTCOM ha puntualizado que eran ataques iraníes "no provocado" y que no busca "una escalada".
Irán, por su parte, ha asegurado que Estados Unidos violó el alto el fuego previamente con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, un petrolero iraní que se alejaba de la costa para dirigirse hacia Ormuz en la región de Jask y un barco que estaba atravesando el estrecho cerca del puerto de Fuyaira en Émiratos Árabes Unidos (EAU), por lo que lanzó andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta. Además, según el Ejército iraní, EE.UU. también lanzó ataques "en cooperación con países de la región" contra "zonas civiles" en la costa de Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.
El mando estadounidense no ha hecho ninguna referencia al ataque contra petroleros iraníes, pese a que el miércoles sí informó que había inutilizado uno de ellos, el M/T Hasna, que intentaba saltarse el bloqueo naval de EE.UU. Por su parte, las agencias iraníes han informado de explosiones en Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas por la interceptación de drones, y de que las defensas antiaéreas se habían activado en Teherán. Fuentes militares iraníes han asegurado también haber respondido a estos ataques con disparos contra "unidades enemigas". La agencia iraní Tasnim ha precisado que la Marina iraní ha atacado tres destructores de EE.UU.
Trump amenaza "con más fuerza" e insta a un acuerdo
Tras el intercambio de fuego, Trump ha defendido ante la cadena ABC que el alto el fuego "sigue vigente" y que solo se había tratado de un "golpecito de amor". Unas palabras que contrastan con su publicación anterior en su cuenta de Truth Social, en la que ha amenazado a los líderes iraníes —a los que tilda de "lunáticos"— con atacar su país "con mucha más fuerza" que la de esta madrugada si no firman el acuerdo de paz. "Un país normal habría permitido el paso de estos destructores, pero Irán no es un país normal. Están liderados por LUNÁTICOS, y si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían sin dudarlo — pero nunca tendrán esa oportunidad y, al igual que los hemos derrotado de nuevo hoy, los derrotaremos con mucha más fuerza y de forma mucho más violenta en el futuro, si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!", ha aseverado.
El republicano ha celebrado que los tres buques de las fuerzas armadas de su país resultaron ilesos y que se hayan incorporado al bloqueo naval que mantiene vigente sobre la república islámica, como medida de presión para forzar a Irán a un acuerdo. "Tres destructores estadounidenses de primera categoría acaban de atravesar con gran éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí que sufrieron grandes pérdidas. Quedaron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas, que se utilizan para sustituir a su Armada, totalmente desmantelada. Estas embarcaciones se hundieron en el fondo del mar, de forma rápida y eficaz. Se lanzaron misiles contra nuestros destructores, y fueron derribados fácilmente", ha escrito el mandatario en su red social Social Truth.
Más tarde, en declaraciones a periodistas desde la Casa Blanca, Trump ha indicado que se han retomado las negociaciones con Teherán tras lo sucedido y ha insistido en que la tregua sigue: "Sí, así es. Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla".
El intercambio de disparos llega cuando EE.UU. aún espera la respuesta de Irán a su propuesta para un acuerdo de paz. Teherán debe hacer llegar su respuesta a través de Pakistán, pero aún no lo ha hecho. El miércoles, Trump anunció "progresos" en las negociaciones e insistió en que Irán "quiere un acuerdo". Trump suspendió la operación estadounidense 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz, pero advirtió que el bloqueo naval de los barcos con salida o destino en puertos iraníes seguiría en "pleno vigor".
EE.UU. e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces han muerto miles de personas en Irán y también en Líbano, donde a pesar de la tregua Israel sigue bombardeando el sur del país, supuestamente contra objetivos de Hizbulá. El miércoles, Israel bombardeó Beirut por primera vez en tres semanas.