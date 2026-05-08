Trump dice que la tregua "sigue vigente" pese al cruce de ataques con Irán y le insta a firmar un acuerdo

Un nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán ha hecho tambalear la frágil tregua que mantienen ambos países desde el pasado 8 de abril. Teherán ha acusado a Washington de haber violado el alto el fuego, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que la tregua se mantiene y ha apremiado a Irán a firmar un acuerdo.

La chispa se ha encendido la madrugada de este viernes, cuando —según el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM)— Irán atacó con "misiles, drones y pequeñas embarcaciones" a tres destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos mientras atravesaban el estrecho de Ormuz hacia el Golfo. El ejército estadounidense "neutralizó las amenazas y atacó las instalaciones militares iraníes responsables de los ataques contra las fuerzas estadounidenses, entre ellas bases de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y bases de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", ha detallado. El CENTCOM ha puntualizado que eran ataques iraníes "no provocado" y que no busca "una escalada".

Irán, por su parte, ha asegurado que Estados Unidos violó el alto el fuego previamente con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, un petrolero iraní que se alejaba de la costa para dirigirse hacia Ormuz en la región de Jask y un barco que estaba atravesando el estrecho cerca del puerto de Fuyaira en Émiratos Árabes Unidos (EAU), por lo que lanzó andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta. Además, según el Ejército iraní, EE.UU. también lanzó ataques "en cooperación con países de la región" contra "zonas civiles" en la costa de Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

El mando estadounidense no ha hecho ninguna referencia al ataque contra petroleros iraníes, pese a que el miércoles sí informó que había inutilizado uno de ellos, el M/T Hasna, que intentaba saltarse el bloqueo naval de EE.UU. Por su parte, las agencias iraníes han informado de explosiones en Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas por la interceptación de drones, y de que las defensas antiaéreas se habían activado en Teherán. Fuentes militares iraníes han asegurado también haber respondido a estos ataques con disparos contra "unidades enemigas". La agencia iraní Tasnim ha precisado que la Marina iraní ha atacado tres destructores de EE.UU.