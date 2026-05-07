Calma en los mercados: el petróleo sigue bajando y las bolsas se estabilizan

Jornada de calma en los mercados. Los índices de renta variable y el petróleo están consolidando este jueves los intensos movimientos de los últimos dos días.

Parece que los inversores han pasado del optimismo desbocado a un escenario de espera ante una posible resolución del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El petróleo pierde 15 euros en dos días El petróleo consolida este jueves su tendencia a la baja. El barril de Brent empezaba la semana con máximos por encima de 115 dólares. Ayer llegó a bajar de la barrera de los 100 dólares con momentos en los que experimentaba correcciones superiores al 10%. Su precio traslada hoy una mayor estabilidad, al repetir en el entorno de los 100 dólares con una corrección del entorno del 1%. En línea el West Texas de referencia en Estados Unidos. Este jueves cotiza con una corrección cercana al 2% y se sitúa en el entorno de los 93 dólares.