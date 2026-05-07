Calma en los mercados: el petróleo sigue bajando y las bolsas se estabilizan
- El Ibex 35 consolida el rally de las últimas 48 horas
- IAG se beneficia de las caídas del precio del crudo
Jornada de calma en los mercados. Los índices de renta variable y el petróleo están consolidando este jueves los intensos movimientos de los últimos dos días.
Parece que los inversores han pasado del optimismo desbocado a un escenario de espera ante una posible resolución del conflicto entre Irán y Estados Unidos.
El petróleo pierde 15 euros en dos días
El petróleo consolida este jueves su tendencia a la baja. El barril de Brent empezaba la semana con máximos por encima de 115 dólares. Ayer llegó a bajar de la barrera de los 100 dólares con momentos en los que experimentaba correcciones superiores al 10%. Su precio traslada hoy una mayor estabilidad, al repetir en el entorno de los 100 dólares con una corrección del entorno del 1%.
En línea el West Texas de referencia en Estados Unidos. Este jueves cotiza con una corrección cercana al 2% y se sitúa en el entorno de los 93 dólares.
El Ibex 35 acumula una revalorización superior al 4%
El selectivo español cotiza este jueves prácticamente plano. Experimenta avances del entorno del 0,2% y se estabiliza por encima de los 18.100 puntos. La bolsa madrileña consolida las ganancias acumuladas en los últimos dos días que superan el 4,3% de revalorización.
Dentro del índice búrsatil destaca el mal desempeño de dos valores: laboratorios Rovi y Endesa.
La compañía farmacéutica continúa la sangría iniciada este miércoles y pierde otro 7%.
Endesa, por su parte, sufre un varapalo del 3%. A pesar de los buenos resultados publicados este miércoles al cierre de cotización, la energética sufre por la caída del precio del petróleo.
Un escenario de rebaja en la cotización del crudo que afecta al resto de compañías energéticas: Enagás, Iberdrola, Naturgy y Redeia, y Repsol también experimentan importantes correcciones.
Esa caída en la cotización del crudo viene bien a otro sector: el de los viajes. El holding de aerolíneas IAG lidera las ganancias este jueves en el Ibex 35 con una subida cercana al 2%.
El resto de bolsas europeas cotizan en línea con Madrid y están prácticamente planas.
El único índice con un movimiento un poco más claro es el FTSE 100 de Londres, que retrocede un 0,5%. El Dax alemán se coloca al filo de los 25.000 puntos. El índice paneuropeo Stoxx 600 se consolida por encima de los 620 puntos.