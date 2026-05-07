Las energéticas suman más de 4.200 millones de euros de beneficio en plena crisis de precios por Irán

Las grandes energéticas del Ibex 35 ya han terminado de publicar sus cuentas correspondientes al primer trimestre de 2026 y lo han hecho sumando 4.246 millones de euros de beneficio, un 27,2% más que en 2025.

En un contexto marcado por la alta volatilidad en los precios y la ampliación de los márgenes por la crisis geopolítica en Oriente Medio, los resultados de Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Enagás y Redeia muestran un sector maduro, menos volátil que el año pasado y centrado en gestionar deuda y repartir caja.

Repsol, la gran beneficiada por el precio del crudo La petrolera española ha cerrado el primer trimestre con 929 millones de euros de beneficio neto, un 154% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, que ha llevado al crudo brent a niveles de 126 dólares el barril, es una de las grandes causas del buen desempeño de la compañía que ganó 366 millones en el mismo periodo del año pasado. El petróleo brent alcanza máximos desde el inicio de la guerra de Irán y el IBEX 35 se frena por la avalancha de resultados Los 929 millones del arranque de 2026 suponen la mayor cifra trimestral de ganancias desde los récords de 2022, cuando la guerra de Ucrania disparó los precios energéticos en Europa. A pesar de estos beneficios millonarios, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que la posible implantación de un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios del sector energético en el contexto del conflicto en Oriente Próximo. El Consejero Delegado de la petrolera ha alertado de que podría tener posibles efectos negativos sobre la seguridad de suministro y la competitividad europea: "Sería injustificado y contraproducente". España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas

Iberdrola se supera gracias a sus inversiones en EE.UU. y Reino Unido La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán sigue siendo el motor del sector energético español batiendo sus propias marcas: en el primer trimestre de 2026 consiguió un beneficio neto de 1.865 millones de euros, un 11,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Iberdrola ha explicado que se está preparando a conciencia para la demanda masiva de los centros de datos e inteligencia artificial: la compañía ha destinado a ello el 54% de su inversión. Su previsión es cerrar 2026 con un beneficio de 6.600 millones de euros.

Naturgy: récord y dividendo estable La energética ha obtenido en los tres primeros meses de 2026 un beneficio neto de 530 millones de euros, lo que supone un 4,7% más que en el primer trimestre de 2025. La fuerte generación de caja ha permitido reducir su deuda neta hasta los 12.151 millones de euros La compañía que preside Francisco Reynés sigue siendo uno de los valores con el dividendo más estable con un suelo de 1,5 euros por acción entre 2026 y 2028.

Endesa saca músculo por su negocio de distribución y las renovables Endesa ha ganado 725 millones de euros en el primer trimestre del año 2026, esto supone un 24,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La energética, filial de la italiana Enel, registró un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 1.632 millones de euros, un 14% superior a igual periodo de 2025. Estos resultados se han logrado tal y como publicaba este miércoles la empresa “gracias a la gestión eficiente de la red bajo el nuevo marco retributivo" en un entorno marcado por la volatilidad del mercado. También ha tenido que ver su producción de energía renovable que creció un 18% respecto al año pasado.

Redeia consolida su crecimiento La matriz de Red Eléctrica ha reportado un ligero crecimiento del 1,8% en su beneficio hasta los 140,3 millones de euros. La antigua REE se ha centrado en la integración de renovables y el nuevo marco retributivo de Competencia.