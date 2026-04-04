España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas

Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han solicitado por carta a la Unión Europea la puesta en marcha de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en respuesta al aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán, según ha avanzado la agencia Reuters.

En la misiva, fechada el viernes 3 de abril, los ministros hacen un llamamiento conjunto en el que aseguran que dicha medida sería una señal de que "estamos unidos y somos capaces de actuar" y enviaría "un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben aportar su granito de arena para aliviar la carga que recae sobre la población", según reza la carta, dirigida al comisario de Acción por el Clima de la UE, Wopke Hoekstra y a la que ha tenido acceso RTVE.

De este modo, se evitaría que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente en "los consumidores y frenar la inflación, sin sobrecargar los presupuestos públicos".

En una publicación en la red social X, el vicepresidente primero y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que con esta iniciativa se propone a la CE "explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes".