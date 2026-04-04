España, Alemania, Italia, Portugal y Austria piden a la UE un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas
- Reclaman por carta a la Comisión Europea esta medida como muestra de unidad y capacidad de actuación
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Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han solicitado por carta a la Unión Europea la puesta en marcha de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en respuesta al aumento de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán, según ha avanzado la agencia Reuters.
En la misiva, fechada el viernes 3 de abril, los ministros hacen un llamamiento conjunto en el que aseguran que dicha medida sería una señal de que "estamos unidos y somos capaces de actuar" y enviaría "un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben aportar su granito de arena para aliviar la carga que recae sobre la población", según reza la carta, dirigida al comisario de Acción por el Clima de la UE, Wopke Hoekstra y a la que ha tenido acceso RTVE.
De este modo, se evitaría que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente en "los consumidores y frenar la inflación, sin sobrecargar los presupuestos públicos".
En una publicación en la red social X, el vicepresidente primero y ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que con esta iniciativa se propone a la CE "explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes".
Precios disparados
Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado una crisis en el precio de la energía similar a la que sufrió europa tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, a pesar de que los países de la UE obtienen ahora mayor energía de fuentes renovables.
Los cinco ministros firmantes, entre ellos el español Carlos Cuerpo, reclaman a la Comisión Europea que desarrolle "rápidamente" un impuesto de emergencia similar al de 2022, "dadas las actuales distorsiones de emercado y las restricciones fiscales", basado en "una sólida base jurídica".
El texto no ofrece detalles sobre qué porcentaje debe aplicarse sobre los beneficios extraordinarios ni sobre qué empresas recaería dicho impuesto.
El responsable de Energía de la UE dijo el martes que se estaba considerando reactivar las medidas de crisis energética utilizadas en 2022, incluidas propuestas para limitar las tarifas de la red y los impuestos sobre la electricidad.
En aquellas fechas, la UE introdujo un conjunto de políticas de emergencia después de que Rusia redujera los suministros de gas. Entre ellas se incluían un límite máximo a escala de la UE para los precios del gas, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y objetivos para frenar la demanda de gas..