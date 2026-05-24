Etapa 15 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Voghera a Milán

Antes del último día de descanso de este Giro, el pelotón deberá hacer frente a la etapa de este domingo, de 157 kilómetros entre Voghera y Milán. Será una etapa completamente llana, con las complicaciones típicas de los entornos urbanos en el final, ideal para que los velocistas, a los que no les quedan muchas opciones más, vuelvan a hacer aparición.

Todo apunta a una jornada de control. Después del desgaste de la etapa alpina, los equipos de la general tendrán una única prioridad: evitar caídas, no gastar más de la cuenta y llegar al último día de descanso sin sobresaltos. Por tanto, no se esperan cambios en una clasificación general, que por fin lidera Jonas Vingegaard después de su exhibición en Pila, donde consiguió su tercera victoria de etapa y arrebató la maglia rosa a Afonso Eulálio, ahora segundo a 2:26, con Felix Gall también metido en la pelea por el podio.

La tensión, por tanto, estará este domingo en el presumible sprint. Milán ofrece una de esas llegadas que los velocistas marcan en rojo, especialmente porque el Giro ya no guarda muchas oportunidades claras para ellos. Tras esta jornada, la montaña volverá a mandar en la última semana de carrera. Por eso, equipos como Lidl-Trek, Soudal Quick-Step, Picnic o NSN tienen motivos de sobra para controlar cualquier fuga y conducir la etapa hacia una llegada masiva.

La escapada, si se forma, debería ser más de carácter consentido que contar con opciones reales. En una etapa tan plana, sin grandes dificultades y con tantos intereses al sprint, lo lógico es que el pelotón mantenga siempre la diferencia bajo control. El peligro estará en el tramo final: rotondas, mobiliario urbano, colocación, nervios y esa guerra silenciosa por entrar bien situado en los últimos tres kilómetros.

Otro foco de interés de esta etapa es la lucha por la maglia ciclamino. Jhonatan Narváez lidera la clasificación por puntos con solo un punto de ventaja sobre Paul Magnier, lo que convierte cada sprint intermedio y la llegada en Milán en una ocasión para sumar puntos decisivos para hacerse con este maillot. Magnier necesita aprovechar un terreno que le favorece más que a Narváez, mientras que Jonathan Milan, Dylan Groenewegen y el resto de velocistas buscarán una victoria de prestigio en una ciudad con enorme peso histórico para el Giro.