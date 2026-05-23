Etapa 14 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Aosta a Pila

La decimocuarta etapa del 109 Giro de Italia se disputa este sábado sobre 133 kilómetros con salida en Aosta y llegada en Pila y dos ascensos en la parte final: un puerto de cuarta categoría, Bueno, y uno de tercera, Ungiasca.

En directo, la etapa 14 del Giro de Italia 2026

Será una jornada clave en el devenir del Giro de Italia, que verá como el retorno de la montaña puede provocar un cambio en la maglia rosa con una etapa dura con hasta cinco puertos en su recorrido.

De salida el ascenso a Saint Barthélemy (1a, 15,7 km al 6,2), antes del ecuador la cota de Doues (3a, 5,8 al 6,2), después las subidas a Lin Noir (1a, 7,5 km al 7) y Verrogne (2a, 5,6 al 6,9) antes de la meta situada en Pila tras una larga subida de primera categoría, de 16,6 km al 7 que desembocan a 1.788 metros de altitud. Se espera cambio de líder.

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), líder del Giro, vaticina una "etapa muy dura" este sábado con el ascenso final en Pila, donde el danés Jonas Vingegaard se presenta como favorito para enfundarse la maglia rosa. "Mañana será una etapa muy dura. Veremos cómo me siento. Si todo va bien, acabaré contento, pero en cualquier caso, lo voy a dar todo", señaló el ciclista luso en la meta de Verbania.

Eulálio valoró el hecho de haber mantenido el mando en la general después de una etapa en la que el pelotón permitió una fuga que remachó el italiano Alberto Bettiol. "Tampoco ha sido hoy una jornada de descanso, el día de descanso es dentro de dos días, hoy fue un día más, pero bastante tranquilo. También fue bastante largo. Mantuve el maillot rosa, que es lo más importante", comentó.