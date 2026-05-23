Nace el movimiento 'Derecho al aseo' para acabar con las colas en los baños de mujeres y para rediseñar estos espacios
- La investigadora y arquitecta Laura Cambra Rufino propone rediseñar los aseos según las necesidades reales
- El éxito de los contenidos publicados en RTVE Noticias, en el origen de esta iniciativa que busca la equidad
El eco masivo de una reciente entrevista, un reportaje en RTVE Noticias y un reel en nuestra cuenta de Instagram —el contenido ha superado los 51.600 "me gusta", los 1.700 comentarios y ha sido compartido más de 6.400 veces— ha servido de catalizador para el nacimiento de un movimiento social sin precedentes en España: 'Derecho al aseo'.
Esta iniciativa, liderada por la arquitecta e investigadora Laura Cambra Rufino, surge tras constatar que las largas esperas en los baños de mujeres no son una anécdota, sino una injusticia sistémica.
¿Qué es 'Derecho al aseo'?
La investigadora y arquitecta explica a RTVE Noticias que el movimiento "nace para convertir esas experiencias dispersas en datos, visibilidad y transformación". El objetivo central es visibilizar cómo el diseño actual de los aseos afecta la vida real, el tiempo y la seguridad de las personas, reclamando espacios que dejen de ser secundarios o invisibles.
Como bien explica Cambra Rufino en el manifiesto del movimiento 'Derecho al aseo', se trata de revisar para mejorar "muchas situaciones cotidianas que hemos normalizado" y que son fundamentales porque "afectan a la salud, los cuidados, la equidad, el tiempo, la intimidad, la dignidad y los derechos de todas las personas".
Justicia es equidad, no igualdad
El movimiento pone el foco en una premisa fundamental, en la igualdad formal —que consiste en dar a hombres y mujeres los mismos metros cuadrados—, algo que se traduce en una discriminación real para las mujeres. Laura Cambra, doctora en arquitectura y profesora en la Universidad Politécnica de Madrid experta en salud y diseño inclusivo, sostiene que la justicia consiste en dar a cada uno lo que necesita teniendo en cuenta la evidencia de los datos y la vida real.
El hecho de que el diseño atienda a un criterio de "usuario promedio" y que sean hombres los que decidan desde un punto de vista masculino hace que se ignoren realidades biológicas, de vestimenta y de cuidado. Por ello, desde este movimiento la propuesta consiste en transitar hacia la equidad, lo que implica, por ejemplo, aplicar ratios de 2:1 (dos inodoros femeninos por cada uno masculino) para compensar las diferencias biológicas que conllevan un mayor tiempo de uso del inodoro por parte de las mujeres.
Evidencias contra las colas
La ciencia respalda esta demanda con datos contundentes. Mientras que un hombre tarda una media de 116,7 segundos en el baño, una mujer requiere 172 segundos. Esta diferencia hace que las mujeres tarden entre un 1,5 y 2 veces más, una realidad que la arquitectura moderna puede y debe modelizar matemáticamente para eliminar las esperas.
Reducir este tiempo de espera es posible mediante un diseño basado en evidencias que dignifique el uso de esta infraestructura básica y garantice el derecho a los baños públicos sin espera para todos y todas.
Mad Cool Festival: por unos baños públicos con tiempos de espera justos
Laura Cambra ha lanzado una petición dirigida al Mad Cool Festival —que se celebrará en Madrid entre el 9 y el 11 de julio— exigiendo un compromiso público para mejorar la dotación de aseos. El objetivo es que los eventos masivos dejen de penalizar a las mujeres con colas interminables y desproporcionadas.
Esta acción pionera busca que los grandes promotores planifiquen los espacios basándose en flujos reales y no en criterios genéricos. Se invita a la ciudadanía a apoyar esta causa firmando la petición oficial para lograr un cambio sistémico real.