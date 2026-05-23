Irán y Estados Unidos negocian el fin de la guerra en medio de mensajes contradictorios

Irán y Estados Unidos continúan con las negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra mientras lanzan mensajes contradictorios. Medios estadounidenses apuntan este sábado a que Washington se prepara para volver a atacar Irán, que asegura que están lejos de un acuerdo.

El portavoz de Exteriores iraní afirma que el programa nuclear no está sobre la mesa. Y añade que las diferencias son "profundas y numerosas". Responde así al presidente de Estados Unidos, que esta madrugada ha dicho que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que la guerra "se resolverá pronto". Lo ha asegurado durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", ha dicho.

Trump ha dicho que la operación Furia Épica lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares. "No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben".

Trump no acude a la boda de su hijo para quedarse en Washington Tras el mitin, el mandatario tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente. 01.31 min Xi y Putin condenan en Pekín los ataques contra Irán, una semana después de la visita de Trump El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

Actividad en el estrecho de Ormuz La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que ha comenzado a tener actividad. Irán asegura que ha autorizado la navegación a 35 cargueros este viernes. EEUU también trata de controlar el tráfico, hasta ahora ha bloqueado a más 80 barcos.