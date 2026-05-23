Irán y Estados Unidos negocian el fin de la guerra en medio de mensajes contradictorios
- Trump dice que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que la guerra "se resolverá pronto"
- Irán afirma que el programa nuclear no está sobre la mesa
Irán y Estados Unidos continúan con las negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra mientras lanzan mensajes contradictorios. Medios estadounidenses apuntan este sábado a que Washington se prepara para volver a atacar Irán, que asegura que están lejos de un acuerdo.
El portavoz de Exteriores iraní afirma que el programa nuclear no está sobre la mesa. Y añade que las diferencias son "profundas y numerosas". Responde así al presidente de Estados Unidos, que esta madrugada ha dicho que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que la guerra "se resolverá pronto". Lo ha asegurado durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.
"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", ha dicho.
Trump ha dicho que la operación Furia Épica lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares. "No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben".
Trump no acude a la boda de su hijo para quedarse en Washington
Tras el mitin, el mandatario tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente.
El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".
Actividad en el estrecho de Ormuz
La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que ha comenzado a tener actividad.
Irán asegura que ha autorizado la navegación a 35 cargueros este viernes. EEUU también trata de controlar el tráfico, hasta ahora ha bloqueado a más 80 barcos.
El jefe del Ejército paquistaní aborda en Teherán un posible acuerdo entre Irán y EE.UU.
El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuvo conversaciones en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí, para discutir un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras la República Islámica estudia una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.
La reunión, celebrada el viernes por la noche, abordó “los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas para evitar una escalada de las tensiones” y las fórmulas para reforzar “la paz, la estabilidad y la seguridad” en Asia Occidental, según informó la agencia IRNA este sábado.
La visita del jefe del Ejército paquistaní se produce después de que el Ministerio iraní de Exteriores confirmara esta semana que el intercambio de propuestas con Washington continúa “a través de Pakistán”, motivo por el cual el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, viajó a Teherán el miércoles por segunda vez en una semana.
Teherán estudia actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, según indicó el jueves el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baghaei.
Baghaei explicó que ambas partes trabajan sobre un texto de 14 puntos presentado por Irán hace varias semanas y que desde entonces se han producido varias rondas de “intercambio de mensajes” para encontrar una fórmula aceptable para ambos países.
Según medios iraníes, Teherán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de las sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este viernes que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, aunque advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.