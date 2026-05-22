David Alaba abandonará el Real Madrid a final de temporada

El futbolista austriaco David Alaba, de 33 años, se marchará del Real Madrid al acabar esta misma temporada, según comunicó este viernes el propio club.

"El Real Madrid y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia", subrayó la nota de prensa merengue.

Alaba ha jugado 131 partidos durante cinco temporadas en el Real Madrid y ha conquistado en ese tiempo 11 títulos: dos Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, el zaguero austriaco "se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club", aludió Florentino Pérez a la silla en volandas tras remontar al PSG.

"El Real Madrid siempre será su casa", apostilló el presidente, cuyo club deseó a Alaba y a su familia "todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida". "El Estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo", concluyó la nota de prensa refiriéndose a la visita del Athletic Club.