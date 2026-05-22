Los registros de la UDEF en el caso Plus Ultra: una caja fuerte en el despacho de Zapatero, móviles y agendas
- La esposa del expresidente y él comparten una cuenta donde se ingresaron 1,5 millones de 2020 a 2025
- En la AN se encuentra en marcha una investigación paralela al caso Plus ultra por tráfico de influencias
Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron una caja fuerte y otros efectos como agendas, libretas o el teléfono de sus secretaria María Gertrudis Alcázar en el registro practicado el pasado martes en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la investigación de las presuntas irregularidades en el uso del rescate a la aerolínea Plus Ultra.
En los registros policiales practicados este lunes los agentes se incautaron de diverso material informático, incluido el volcado de ordenadores, además de diversas agendas, documentos y libretas, según fuentes próximas a la investigación a RTVE.
Los agentes también intervinieron en el marco de estas actuaciones policiales, bautizadas con el nombre de Operación Tíbet, dinero en efectivo, si bien las fuentes consultadas que se trata de cantidades "no significativas" para la investigación.
En el despacho del expresidente, situado en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz, los policías que recabaron pruebas durante más de cuatro horas hallaron una caja fuerte que solicitaron abrir al abogado de Zapatero y su secretaria.
Aunque en un primer momento esgrimieron que no tenían la llave, cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos como puedan ser caletas, zulos o dobles fondos, se disponían a forzar la caja, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes. Los efectos que se guardaban en su interior, entre ellos dinero en efectivo, fueron también incautados.
En los otros dos registros, que duraron unas seis horas, en las empresas Softgestor y Whathefav —esta última, propiedad de las hijas de Zapatero— la Policía se incautó también de material informático y teléfonos móviles.
En otra empresa, Inteligencia Prospectiva, los agentes han cursado un requerimiento de información, ya que el llegar a su sede el pasado lunes el inmueble estaba en obras y sin personal.
Zapatero comparte con su mujer una cuenta que ingresó 1,5 millones
María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, comparte una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias investigada.
En el auto de imputación de Rodríguez Zapatero en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama recoge que en dicha cuenta conjunta constan abonos de Análisis Relevante, la consultora del amigo del expresidente del Gobierno y también imputado, Julio Martínez Martínez, por un total de 490.780 euros, entre 2020 y 2025.
Esta es la cantidad percibida de Análisis Relevante que el magistrado ha ordenado bloquear de las cuentas bancarias del expresidente, al que considera "líder" de esta presunta red de tráfico de influencias, con el objeto de asegurar el pago de una eventual responsabilidad civil en un futuro juicio por estos ingresos supuestamente ilícitos.
En esa cuenta compartida por Zapatero y su esposa hay además otros pagos por la actividad actual como expresidente del Gobierno, conferencias, mediación o asesoramientos y docencia que sumados a los pagos de Análisis Relevante suman un millón y medio de euros.
La AN investiga de forma paralela un nuevo caso de tráfico de influencias
Según fuentes jurídicas en esta causa hay una parte que sigue siendo secreta porque se está buscando dinero en el extranjero y además hay otras dos piezas separadas en las que se investigan más tramas de tráfico de influencias relacionadas con Plus Ultra.
En una de estas dos piezas separadas, la Audiencia Nacional mantiene una investigación paralela al caso Plus Ultra por un nuevo caso de tráfico de influencias, según han confirmado fuentes próximas, una nueva vía de indagación que ha iniciado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga el denominado caso Plus Ultra ha dictado una providencia este viernes en la que pide a la Fiscalía y a las partes personadas que presenten alegaciones sobre la conveniencia procesal de agrupar a las acusaciones populares.
En la resolución, el magistrado indica que se encuentran personadas en forma tres acusaciones populares (Partido Popular, Vox, y Hazteoir.org) y otras cinco "pendientes de prestación de fianzas y subsanación de defectos procesales (Manos Limpias, Iustitia, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum)" y por ello se dé traslado al Ministerio Fiscal y las partes personadas para que en dos días aleguen lo que consideren sobre la conveniencia de proceder a la agrupación de acusaciones populares.
La providencia también señala que se tiene por personado al letrado Víctor Moreno Catena como abogado del investigado José Luis Rodríguez Zapatero.