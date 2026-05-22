Los registros de la UDEF en el caso Plus Ultra: una caja fuerte en el despacho de Zapatero, móviles y agendas

Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron una caja fuerte y otros efectos como agendas, libretas o el teléfono de sus secretaria María Gertrudis Alcázar en el registro practicado el pasado martes en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la investigación de las presuntas irregularidades en el uso del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

En los registros policiales practicados este lunes los agentes se incautaron de diverso material informático, incluido el volcado de ordenadores, además de diversas agendas, documentos y libretas, según fuentes próximas a la investigación a RTVE.

Los agentes también intervinieron en el marco de estas actuaciones policiales, bautizadas con el nombre de Operación Tíbet, dinero en efectivo, si bien las fuentes consultadas que se trata de cantidades "no significativas" para la investigación.

En el despacho del expresidente, situado en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz, los policías que recabaron pruebas durante más de cuatro horas hallaron una caja fuerte que solicitaron abrir al abogado de Zapatero y su secretaria.

Aunque en un primer momento esgrimieron que no tenían la llave, cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos como puedan ser caletas, zulos o dobles fondos, se disponían a forzar la caja, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes. Los efectos que se guardaban en su interior, entre ellos dinero en efectivo, fueron también incautados.

En los otros dos registros, que duraron unas seis horas, en las empresas Softgestor y Whathefav —esta última, propiedad de las hijas de Zapatero— la Policía se incautó también de material informático y teléfonos móviles.

En otra empresa, Inteligencia Prospectiva, los agentes han cursado un requerimiento de información, ya que el llegar a su sede el pasado lunes el inmueble estaba en obras y sin personal.

Zapatero comparte con su mujer una cuenta que ingresó 1,5 millones María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, comparte una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias investigada. En el auto de imputación de Rodríguez Zapatero en esta causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama recoge que en dicha cuenta conjunta constan abonos de Análisis Relevante, la consultora del amigo del expresidente del Gobierno y también imputado, Julio Martínez Martínez, por un total de 490.780 euros, entre 2020 y 2025. Esta es la cantidad percibida de Análisis Relevante que el magistrado ha ordenado bloquear de las cuentas bancarias del expresidente, al que considera "líder" de esta presunta red de tráfico de influencias, con el objeto de asegurar el pago de una eventual responsabilidad civil en un futuro juicio por estos ingresos supuestamente ilícitos. La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero tras la imputación del expresidente En esa cuenta compartida por Zapatero y su esposa hay además otros pagos por la actividad actual como expresidente del Gobierno, conferencias, mediación o asesoramientos y docencia que sumados a los pagos de Análisis Relevante suman un millón y medio de euros.