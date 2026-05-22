La imputación de Zapatero divide a la coalición: Bolaños reitera su "confianza" mientras Díaz pide "explicaciones" ya

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, sigue marcando el pulso de la actividad política. Los miembros del Ejecutivo, que hoy asisten a actos en diversos puntos de la geografía española, han sido requeridos por los medios, que pedían su reacción.

Desde Barcelona, el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado de manera firme: "Reitero mi confianza en el presidente Zapatero".

Bolaños insiste en la idea de que "es el momento de dejar trabajar a la justicia, tanto a la Audiencia Nacional como a la Fiscalía como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UDEF". "Estamos en un momento muy inicial de la investigación", un momento "embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación" y "ni siquiera hemos escuchado las explicaciones que el expresidente Zapatero" cuando comparezca.

También así se ha expresado de Alicante la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha defendido el legado del expresidente socialista.

Desde Badajoz, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones "y lo haga de manera rápida", tras la imputación del expresidente por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Díaz, que encabeza el ala de Sumar dentro del ejecutivo de coalición, ha pedido además "prudencia" y que se deje "actuar a los tribunales".

"Siempre les digo lo mismo ante todas las causas judiciales que hay en nuestro país", ha dicho a los periodistas, para insistir que "toca dar explicaciones y toca dejar actuar a la justicia".

Además, Díaz se ha dirigido también al Partido Popular, que bajo su punto de vista "no hace lo que tiene que hacer", ya que "las discrepancias y los proyectos de país se dirimen a través de las herramientas constitucionales": "Lo que tiene que hacer el PP es ser un partido de Estado, que no lo es, y asumir su responsabilidad de Estado y, aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura", ha insistido, antes de reclamar a los populares "valentía" y "responsabilidad".

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también ha pedido que las explicaciones del expresidente y del PSOE lleguen lo antes posible: "Cuanto más rápida, clara y concisa sea, mejor", ha señalado el ministro en La Hora de La 1. Según Urtasun, tras conocerse el auto del juez Calama hay cuestiones "muy preocupantes".

Su objetivo, ha asegurado el titular de Cultura, es "proteger al Gobierno de coalición progresista". Mientras tanto, pide ser "prudentes" porque en el pasado "se han utilizado determinadas investigaciones y hay determinadas personas como Zapatero a las que se les mira más que a otras personas".