Urtasun cree que el PSOE y Zapatero "deben una explicación" y asegura que su "objetivo es proteger" al Gobierno de coalición

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, cree que el PSOE y el expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero deben dar "una explicación" lo antes posible tras la imputación de este último en el caso que investiga el presunto uso fraudulento de parte del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

"Cuanto más rápida, clara y concisa sea, mejor", ha agregado el ministro en La Hora de La 1 al asegurar que hay cuestiones "muy preocupantes" tras conocerse el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama cita a declarar al expresidente como investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, ya que a medida que pasa el tiempo se da pábulo a más especulaciones.

El PSOE y en este caso el expresidente Zapatero "tienen que dar explicaciones de los casos que les afectan, pero nosotros tenemos como gran objetivo proteger al Gobierno de coalición progresista", ha asegurado Urtasun en La Hora de La 1.

Ante los indicios que revelaba el auto de imputación, Urtasun ha dicho que es "evidente" que deben ser investigados y ha dicho que su formación considera que al inicio hay que tratar de ser "prudentes" porque en el pasado "se han utilizado determinadas investigaciones y hay determinadas personas como Zapatero a las que se les mira mas que a otras personas".

Sobre las cuestiones judiciales que han afectado al PSOE, ha dicho Urtasun que Sumar ha dejado "muy claro" que su prioridad es "proteger al Gobierno de coalición progresista" del que forman parte y está gobernando España.

"La corrupción cero existe y es un objetivo" "Hemos demostrado que es posible ejercer la política sin casos de corrupción", ha señalado Urtasun que a continuación ha firmado que la "corrupción cero existe y es un objetivo que deberíamos ser capaces de alcanzar". Para ello, ha dicho que hay que desplegar "medidas de política pública" entre ellas una Oficina Anticorrupción —que llevaron al Congreso y que el PP rechazó con sus votos— y la reforma del "estatus legal" de los expresidentes del Gobierno para "delimitar bien sus actividades", un asunto que "no tenemos bien resuelto". En este asunto, Urtasun ha trasladado una "última reflexión", que "mucha gente" puede estar "decepcionada" con este caso, pero "el futuro de la izquierda no lo va a construir ningún exdirigente del PSOE" porque están "decididos" a "relanzar y seguir construyendo la España progresista y el Gobierno que este país se merece".