Arcadi España: "Confío plenamente en Zapatero y en las explicaciones que va a dar al juez"
- El ministro de Hacienda muestra su "pleno apoyo y confianza" al expresidente imputado
- "Va a demostrar que su hoja de expediente es intachable", ha afirmado
"Confío plenamente en Zapatero y en las explicaciones que va a dar al juez". Son palabras del ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha dado su "pleno apoyo y confianza" al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra y al que este jueves la Audiencia Nacional le ha bloqueado las cuentas a petición de la UDEF
En una entrevista en 'La noche en 24h' de TVE, el ministro, que lleva en el cargo dos meses, ha llamado a "confiar en la Justicia, en la Fiscalía, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la presunción de inocencia", toda vez que ha dicho estar convencido de que el 2 de junio Zapatero dará explicaciones al juez y va a demostrar "que su hoja de expediente es intachable".
"Hay que dejar trabajar a la Justicia", ha afirmado, para reconocer que el expresidente y exlíder socialista no solo es un referente para todo el PSOE sino para la ciudadanía por ser, entre otras cosas, de "avances sociales sin precedentes y el fin de ETA".
Preguntado sobre el rescate a Plus Ultra ha afirmado que cumplió con la legalidad y que "es un procedimiento reglado avalado por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea": "No hubiera recibido la ayuda si no hubiera cumplido con los requisitos legales", ha aseverado.
A juicio del ministro de Hacienda, es necesario "darse un instrumento que clarifique" el funcionamiento de los grupos de presión o lobbies y ha dicho que la ley de lobbies irá en esa línea.
"Habrá presupuestos, es un compromiso que adquiero"
Ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho ya que la legislatura acaba en 2027 y ha explicado que en este momento el Gobierno "funciona" y está centrado en "atemperar" los efectos de la guerra de Irán.
Ha dicho que "habrá presupuestos", a lo que ha añadido: "Es un compromiso que adquiero".
Por otro lado, ha criticado al PP por plantear el debate impositivo en los términos "impuestos sí, impuestos no", algo que considera "peligroso" y le ha invitado a que pregunte a una familia que necesita un tratamiento médico caro cómo se haría sin impuestos.