Arcadi España: "Confío plenamente en Zapatero y en las explicaciones que va a dar al juez"

"Confío plenamente en Zapatero y en las explicaciones que va a dar al juez". Son palabras del ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha dado su "pleno apoyo y confianza" al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra y al que este jueves la Audiencia Nacional le ha bloqueado las cuentas a petición de la UDEF

En una entrevista en 'La noche en 24h' de TVE, el ministro, que lleva en el cargo dos meses, ha llamado a "confiar en la Justicia, en la Fiscalía, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la presunción de inocencia", toda vez que ha dicho estar convencido de que el 2 de junio Zapatero dará explicaciones al juez y va a demostrar "que su hoja de expediente es intachable".

"Hay que dejar trabajar a la Justicia", ha afirmado, para reconocer que el expresidente y exlíder socialista no solo es un referente para todo el PSOE sino para la ciudadanía por ser, entre otras cosas, de "avances sociales sin precedentes y el fin de ETA".

Preguntado sobre el rescate a Plus Ultra ha afirmado que cumplió con la legalidad y que "es un procedimiento reglado avalado por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea": "No hubiera recibido la ayuda si no hubiera cumplido con los requisitos legales", ha aseverado.

A juicio del ministro de Hacienda, es necesario "darse un instrumento que clarifique" el funcionamiento de los grupos de presión o lobbies y ha dicho que la ley de lobbies irá en esa línea.