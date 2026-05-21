Plus Ultra expresa su disposición a colaborar y pide evitar "interpretaciones descontextualizadas" sobre su rescate

La aerolínea española Plus Ultra ha pedido este jueves evitar "interpretaciones parciales o descontextualizadas" sobre el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional sobre su rescate y la vinculación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez haya decidido imputarle en la causa por presunto tráfico de influencias en relación con el uso supuestamente fraudulento de una parte del préstamo otorgado por el Ejecutivo.

En un comunicado, la aerolínea advierte de que el tratamiento informativo de esta información "requiere gran precisión y responsabilidad" y explica que ha tenido conocimiento del levantamiento del secreto del sumario a través del auto emitido por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que está analizando su contenido con el máximo rigor.

Además, Plus Ultra reitera su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, trasladando un mensaje de respeto hacia el proceso judicial.

Por último, señala que la causa judicial es independiente de la actividad de la compañía y que todas las rutas se están operando conforme a programación y se continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal.

Plus Ultra, que nació en 2015, tiene 700 empleados y cuenta con personal propio en Europa y América. Con rutas a Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lima y Tenerife entre otras. La compañía opera en 16 países de 4 continentes. Es miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) y cuenta con las certificaciones IOSA y IEnvA. Su flota de aviones está compuesta por aparatos del modelo Airbus A330.