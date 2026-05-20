El auditor de Plus Ultra dice que vio alguna factura de Análisis Relevante

El auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo ha desvelado este miércoles desde el Senado que durante sus trabajos en la aerolínea sí que vio "alguna factura" de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha afirmado que no teme aparecer en ningún auto relacionado con el caso. "No tengo nada que ocultar", ha señalado.

Así se ha pronunciado el auditor de Plus Ultra a preguntas del PP durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre su conocimiento de esta empresa vinculada al 'caso Plus Ultra'.

Esta comparecencia de Carbajo llega un día después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por este caso, aunque el auditor ha dicho que no conoce el auto del magistrado. En cualquier caso, sí que ha reconocido que vio alguna factura de Análisis Relevante durante sus trabajos en Plus Ultra.

Además, ha reconocido que la aerolínea no tenía liquidez dos años antes de la pandemia, aunque desconoce si eso no cumplía los reglamentos europeos para luego posteriormente optar al préstamos.

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