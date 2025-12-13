El juez deja en libertad provisional a los cuatro detenidos en el marco del caso Plus Ultra

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha dejado este sábado en libertad, con medidas cautelares, al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su director ejecutivo, Roberto Rosellini, tras ser detenidos esta semana en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los dos han comparecido hoy, junto a otros dos investigados que también fueron detenidos en el marco del conocido como caso Plus Ultra, ante el juez Alfredo Barrera, que se encontraba de guardia y quien ha decretado para ellos la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El magistrado ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción tras negarse los investigados a declarar al estar la causa secreta.

Tras adoptar la decisión, el juez se ha inhibido ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que es el que investiga este procedimiento y es el mismo que hace años investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa.