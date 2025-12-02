Iberia, Air Europa y Plus Ultra confirman que han recibido la comunicación de retirada de la licencia en Venezuela

La aerolínea española Iberia ha confirmado este martes que ha recibido la comunicación oficial por parte de las autoridades venezolanas de la retirada de la licencia para volar en Venezuela. Este hecho ha ocurrido después de suspender las operaciones el pasado 24 de noviembre por la recomendación de las autoridades de aviación de Estados Unidos de no sobrevolar el país suramericano.

Fuentes de la empresa española han confirmado que recibieron la carta del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) el pasado 26 de noviembre, dos días después del anuncio de suspensión de sus vuelos por motivos de seguridad de los pasajeros. La aerolínea que preside Marco Sansavino fue la primera en recibir este aviso, que también han recibido las compañías Air Europa y Plus Ultra.

Las tres cartas son idénticas y exponen de forma escueta que, "a partir de la presenta fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa" correspondiente. Las notificaciones están firmadas por el presidente de la INAC, Edwing José Reyes Martínez.

Por su parte, la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), ha reiterado que "cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio" y que la decisión de sobrevolar una zona "es responsabilidad de las partes implicadas".

01.09 min Trump dio un ultimátum a Maduro para abandonar Venezuela en una semana, según Reuters

Alertas para no sobrevolar el espacio aéreo venezolano Además de la recomendación emitida por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés), la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) también ha ampliado este lunes su alerta para no sobrevolar el espacio aéreo que corresponde al aeropuerto de Maiquetía hasta el próximo 31 de diciembre. Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) alertó el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el siguiente 31 de enero. Air Europa anunció que mantendrá la suspensión de sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre. También monitorizará la situación "de manera permanente" para prolongar o no la suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano. Plus Ultra también mantiene la cancelación de sus vuelos hasta el 8 de diciembre, cuando evaluará la situación para tomar una nueva decisión al respecto. La empresa está intentando reubicar a los más de 3.000 pasajeros afectados en otros vuelos que tienen desde Colombia (Cartagena de Indias y Bogotá) a Madrid. Para lograr esto, la aerolínea está negociando con compañías que mantienen sus actividades en Venezuela con el objetivo de trasladas a esos pasajeros a Colombia, para conectar desde allí con sus vuelos a España. Plus Ultra es la más afectada, ya que concreta casi toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela. Iberia y Air Europa cuentan con cientos de vuelos semanales a la región. Por otro lado, aerolíneas internacionales como Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación mantienen sus operaciones en Venezuela. Las aerolíneas nacionales venezolanas Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) suspendieron sus vuelos con destino a España. 21.40 min Cinco continentes - ¿Qué busca Trump en Venezuela?