El tiempo del domingo 28 de diciembre en España: Un sistema de bajas presiones trae inestabilidad al suroeste peninsular
- Precipitaciones fuertes y persistentes, incluso muy fuertes en Murcia, Valencia y Andalucía mediterránea.
Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que el sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península deje un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla.
Precipitaciones fuertes y persistentes
Los mayores acumulados se esperan en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes en Murcia y principalmente en Valencia y Andalucía mediterránea.
Tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas donde podría darse alguna llovizna.
Intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas.
Nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros.
En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas.
Bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular.
Predominan los ascensos térmicos
Predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y el nordeste para las mínimas donde lo harán los descensos. Los aumentos serán más acusados para las mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur. En Baleares, máximas en aumento y mínimas con pocos cambios. Tampoco se prevén cambios térmicos en Canarias.
Heladas débiles en zonas de montaña, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta Norte.
Soplará viento de componente este en la Península y Baleares, en general flojo en interior y moderado en el este de la meseta Sur y en litorales, con posibles intervalos fuertes en los del Cantábrico. En Canarias, viento moderado de componente oeste rolando a norte flojo.
