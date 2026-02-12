El tiempo de este jueves 12 de febrero: un día muy ventoso con lluvias intermitentes y ambiente frío en casi todo el país

El tiempo de este jueves estará marcado por el viento fuerte y la lluvia en distintos puntos de España. Las rachas más intensas soplarán desde el oeste y afectarán sobre todo a las zonas costeras, a buena parte del este peninsular y a Baleares. En algunos lugares, el viento podrá ser muy fuerte e incluso especialmente violento en la zona del Cantábrico, donde también habrá mala mar.

Tras el paso de la borrasca Marta y la entrada inmediata de Nils, la situación meteorológica se ha complicado tanto con lluvias abundantes, viento intenso y un fuerte temporal marítimo. El Govern de la Generalitat de Cataluña ha cancelado la actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento.

Mapa de previsión del tiempo para este jueves 12 de febrero El Tiempo RTVE

Además, durante la madrugada, las lluvias serán persistentes en Grazalema (Cádiz), donde se esperan acumulaciones importantes de agua. En general, el día comenzará con cielos nubosos en amplias zonas del oeste, el norte y los Pirineos, con lluvias débiles. En el resto del país habrá nubes y claros, e incluso ratos de sol en el valle del Ebro, el este y Baleares.

A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a disminuir en muchas zonas y se abrirán claros, aunque podría seguir lloviendo de forma más continua en puntos de Galicia, los Pirineos, el Estrecho y las sierras andaluzas. Más tarde, la llegada de nuevos frentes volverá a traer nubes y reactivará las lluvias en el oeste peninsular, donde no se descartan chubascos fuertes o alguna tormenta.

Las temperaturas bajarán en la mayor parte del país, aunque las máximas subirán en el suroeste y las mínimas aumentarán ligeramente en el noreste de Cataluña. Habrá heladas débiles en los Pirineos y en cumbres del norte. En resumen, jornada muy ventosa, con lluvias intermitentes y ambiente más frío en casi todo el país.

Mapa con las temperaturas máximas y mínimas este jueves 12 de febrero El Tiempo RTVE

Además, también nevará en las montañas del norte a partir de unos 1.300 a 1.600 metros de altitud. En Canarias, el cielo estará con intervalos de nubes en el norte de las islas más montañosas.

*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.