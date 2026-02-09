El tiempo hoy, 9 de febrero: cielos nubosos y precipitaciones generalizadas

Este lunes, 9 de febrero, habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos –tanto en Península como en Baleares y Canarias- y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Habrá precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas, y puntualmente acompañadas de alguna tormenta aislada en esas zonas.

Nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1.800 a 2.500 metros en la mitad oeste y en 1.000 a 1.700 meteos en la nordeste. Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que podrían ser moderadas en Pirineos.

En cuanto a las temperaturas máximas, irán en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península. Las temperaturas mínimas irán en descenso en Baleares y nordeste peninsular, con aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán, que pueden ser notables en el suroeste, y con pocos cambios en el resto.

Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en el tercio nordeste y con tramontana al principio en Ampurdán y norte de Baleares rolando a suroeste. Se prevén rachas de viento intensas y fuertes en litorales del noroeste y Alborán, así como localmente en Baleares, con rachas muy fuertes que además afectarán a zonas de montaña del norte e interiores del este y sureste. En Canarias, viento de componente norte en de flojo a moderado.

