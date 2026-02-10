Guardiola se presenta como candidata a presidir Extremadura sin el apoyo de Vox: "Me corresponde formar Gobierno"

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, que no cuenta con el apoyo de Vox, será propuesta este martes por el titular de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, para seguir al frente del Gobierno autonómico, cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo. "Me corresponde formar Gobierno, ese es mi deber", ha asegurado en declaraciones a la prensa tras la ronda de encuentros con los candidatos en las elecciones anticipadas del pasado 21 de diciembre que han obtenido representación parlamentaria.

Guardiola ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios que "tienen una alta responsabilidad de dejar a un lado la polarización y centrarse en lo verdaderamente importante, que es Extremadura y los extremeños", ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse con Naharro.

La candidata a ser investida de nuevo presidenta de Extremadura ha asegurado que el pasado miércoles remitió un correo a Vox solicitando a la formación, encabezada por Óscar Fernández, un encuentro para cerrar un acuerdo porque es "lo que necesita" esta comunidad autónoma.

El PP y Vox tienen hasta el 3 de marzo para buscar un acuerdo Tras la propuesta, Naharro debe convocar el pleno para el debate de proclamación en el que se precisa mayoría absoluta con una fecha límite, el 3 de marzo por lo que el PP y Vox tendrían hasta ese día para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad. De no obtener dicha mayoría absoluta, la asamblea extremeña celebrará una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la primera, donde resultaría elegido quien obtenga la mayoría simple en la segunda votación. De ser Guardiola, la líder del PP solo puede alcanzarla si Vox se abstiene, una posición que Fernández Calle ya ha descartado, pues Vox ha dicho que votará a favor o en contra. Guardiola, que ganó las elecciones y sumó un escaño más —de 28 a 29 diputados—, no tiene aún el apoyo de Vox, que logró 11 escaños (seis más que en 2023), tal como expuso su líder el pasado viernes tras ser recibido por Naharro. A ello se suma la negativa del PSOE (18 escaños) y de Unidas por Extremadura (7) tanto para prestar su apoyo directo como a través de la abstención.