Vox pide entrar en el Gobierno Aragón y exige al PP "consejerías con estructura y con presupuesto"
- Tras duplicar su presencia en las Cortes de Aragón, Vox anuncia que quiere un gobierno de coalición con el PP
- Vox insiste en sus postulados para hacer cambios y combatir las políticas verdes, la inmigración ilegal y bajar los impuestos
Apenas unas horas después de conocerse el resultado de las elecciones de Aragón, donde el PP ganó pero con una pérdida de dos escaños, y Vox duplicó su presencia en el parlamento autonómico, los de Abascal ya han expresado su deseo: quieren formar parte de un gobierno de coalición con el PP de Aragón, en el que tengan consejerías con competencias reales y un peso presupuestario que les permitan efectuar "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos.
Así lo ha trasladado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, requerido por las pretensiones de su formación tras estos resultados electorales, en los que el PP ha reducido su presencia de 28 a 26 diputados y mientras Vox duplica sus escaños, de siete a 14.
“Vox, tras los resultados electorales en Aragón: "Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino. En 2023 los aragoneses pidieron un cambio y el PP lo rompió para pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas, también en Aragón. Ayer lo aragoneses dijeron lo mismo que… pic.twitter.com/kDYJL0G0v6“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 9, 2026
En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha adelantado que la formación no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, pero con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar". "Queremos unas responsabilidades muy claras con presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar", ha indicado, antes de advertir de que Vox hará valer sus votos para conseguir cambios "profundos". "Los sillones son importantes cuando tienen detrás estructura y presupuestos", ha dicho.
Sobre las competencias de esas consejerías, Fúster ha enumerado las áreas que tradicionalmente interesan a Vox: denuncia del Pacto Verde europeo, combate a la inmigración "ilegal y desordenada", más industria, "cero adoctrinamiento en las aulas" y "bajadas de impuestos".
Además, ha deslizado que el pacto podría incluir a los presupuestos autonómicos. "Fenomenal, nos sentamos y negociamos los 5.000 folios de los presupuestos porque ese es el contrato que hemos firmado con los aragoneses", ha explicado Fúster.
Vox insta a Azcón a reunirse con ellos para abordar el pacto
Trazando una analogía con la situación en Extremadura, el portavoz nacional ha insistido en que desde Vox "queremos gobernar, lo hemos dicho siempre". Fúster ha recordado que elecciones que convocó anticipadamente María Guardiola concluyeron con un Vox reforzado, que ha exigido formar parte de un ejecutivo autonómico de coalición, igual que hacen ahora en Aragón.
Por ello, ha invitado al presidente aragonés en funciones a hablar ya con Vox. "Mañana mismo, si entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse a hablar rápido no hace falta esperar a nada", ha explicado. "Espero que tenga el tino adecuado para saber a quién tiene que llamar primero, y que no le líen en 'Génova' o en algún medio de comunicación", ha agregado.
Por último, Fúster ha advertido al PP que convocar elecciones para "perjudicar" a Vox "es un mal camino", pero ha afirmado que en la formación están preparados para los procesos electorales que puedan venir tras las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. "Nos encantan las elecciones", ha zanjado.
José Antonio Fúster ha afeado al popular Jorge Azcón que después de firmar el acuerdo de gobernabilidad de Aragón en 2023 rompiera con su formación para llevar a cabo "el reparto los menas ilegales" que ha dicho, acordó con Pedro Sánchez. También ha criticado la convocatoria electoral, "despilfarrando millones de euros de los aragoneses, para no tener que sentarse a negociar con Vox". A pesar de ello, en su opinión, los ciudadanos de Aragón han hablado claro y "quieren el doble de Vox".
Ante estos resultados, Fúster concluye que "el mejor momento de Vox está por venir".