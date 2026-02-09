Vox pide entrar en el Gobierno Aragón y exige al PP "consejerías con estructura y con presupuesto"

Apenas unas horas después de conocerse el resultado de las elecciones de Aragón, donde el PP ganó pero con una pérdida de dos escaños, y Vox duplicó su presencia en el parlamento autonómico, los de Abascal ya han expresado su deseo: quieren formar parte de un gobierno de coalición con el PP de Aragón, en el que tengan consejerías con competencias reales y un peso presupuestario que les permitan efectuar "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos.

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, requerido por las pretensiones de su formación tras estos resultados electorales, en los que el PP ha reducido su presencia de 28 a 26 diputados y mientras Vox duplica sus escaños, de siete a 14.

“Vox, tras los resultados electorales en Aragón: "Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino. En 2023 los aragoneses pidieron un cambio y el PP lo rompió para pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas, también en Aragón. Ayer lo aragoneses dijeron lo mismo que… pic.twitter.com/kDYJL0G0v6“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 9, 2026

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha adelantado que la formación no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, pero con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar". "Queremos unas responsabilidades muy claras con presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar", ha indicado, antes de advertir de que Vox hará valer sus votos para conseguir cambios "profundos". "Los sillones son importantes cuando tienen detrás estructura y presupuestos", ha dicho.

Sobre las competencias de esas consejerías, Fúster ha enumerado las áreas que tradicionalmente interesan a Vox: denuncia del Pacto Verde europeo, combate a la inmigración "ilegal y desordenada", más industria, "cero adoctrinamiento en las aulas" y "bajadas de impuestos".

Además, ha deslizado que el pacto podría incluir a los presupuestos autonómicos. "Fenomenal, nos sentamos y negociamos los 5.000 folios de los presupuestos porque ese es el contrato que hemos firmado con los aragoneses", ha explicado Fúster.