Feijóo pide a Vox "no bloquear" Aragón y pregunta a Sánchez: "¿Cuántas debacles más necesita para dimitir?"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la victoria del 'popular' Jorge Azcón en Aragón en las elecciones autonómicas de este domingo, en las que se impuso con 26 escaños (dos menos que en 2023), y ha lanzado una petición explícita a Vox, que se ha disparado de los siete a los 14 escaños: que no "bloquee" Aragón ni "frustre" a "la gran mayoría de aragoneses" que han votado al Partido Popular. Además, ha acusado al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, de llevar al PSOE a la "irrelevancia" y le ha preguntado: "¿Cuántas debacles más necesita para dimitir?".

Feijóo ha comparecido tras la reunión de la Junta Directiva Nacional, a la que han acudido también sus 'barones' territoriales, que han cerrado filas con Azcón destacando su victoria y marcando distancias con Vox: "Somos un partido distinto". Todos han recibido al presidente interino de Aragón con una ovación.

El líder del Partido Popular ha dicho "sin rodeos" que "la conclusión objetiva y real" de estas elecciones es que "el PP ha vuelto a ganar y Sánchez ha vuelto a perder".

Y esta conclusión la ha detallado en tres puntos. En primer lugar, ha dicho que las elecciones se convocaron "porque no se dejaba gobernar a Azcón" (en referencia a Vox, cuya negativa a apoyar los presupuestos regionales forzó el adelanto electoral) y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón".

En segundo, que los aragoneses "han dicho que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad", por lo que ha llamado a "no frustrar a la gran mayoría de aragoneses": "Es nuestra obligación". Por último, "la gente le ha dicho a Sánchez que ya basta" y que "se marche".

"Vox no puede convertirse en un muro... No se puede frustrar a la gente" Feijóo se ha dirigido directamente a Vox, a quien ha pedido "responsabilidad" y "no repetir los errores de 2023 ni bloquear una alternativa para los españoles". "Respetamos todos los votantes", ha subrayado, pero ha pedido que también se respete a los votantes del PP, que "son los que han ganado". "No se puede frustrar a la gente. Vox no puede convertirse en un muro", ha advertido, incidiendo en que "los aragoneses no han votado eso". Además, ha lanzado una advertencia a los de Santiago Abascal, y es que "los españoles tomarán buena nota" de lo que harán y les ha pedido que tengan esto en cuenta, "no sea que castiguen también a quien no deje gobernar". Así, ha insistido, una vez más, en que "no se confundan de prioridades". Ha admitido que PP y Vox no van a estar de acuerdo "en todo", pero sí pueden encontrar "puntos de acuerdos coherentes" para "mejorar todo el país". Eso sí, ha advertido: "Lo que no acordemos porque no está en la constitución ni en las leyes, no se hará",

"Sánchez ha decidido que todo su partido se hunda con él" También se ha dirigido con dureza a los socialistas, a quienes ha recordado que en los últimos años "han perdido elección tras elección" y que la candidata del PSOE en Aragón, la exministra Pilar Alegría, ha logrado un resultado "peor" que "el dimitido" Miguel Ángel Gallardo en las elecciones en Extremadura del pasado mes de diciembre. Así, ha vaticinado más derrotas para el PSOE en los comicios de Castilla y León del próximo 15 de marzo y las de Andalucía, que deben celebrarse antes del mes de julio. "Cuando toque (elecciones) en España, la respuesta va a seguir siendo la misma, no más Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta ni a él ni a su gobierno", ha aseverado. "¿Cuántos tortazos electorales más necesita para entenderlo?", ha subrayado. "Cuántas debacles más hacen falta para que se vaya?", ha añadido, tras lo que ha cargado contra la "soberbia mayúscula" del jefe del Ejecutivo, que "se agarra al Gobierno como un clavo ardiendo" y "ha decidido que todo su partido se hunda con él". El grueso de sus críticas han ido a los socialistas, quienes "ya no compiten con el PP por ganar sino por no quedar tercero". "Quién les ha visto y quién les ve", ha proseguido. Les ha reprochado también que hayan "intentado todo" para evitar su derrota, especialmente "polarizar" enviando "bulos" o cayendo "en la difamación del adversario", pero "les ha salido mal" y han acabado en la oposición, actualmente, y "en el futuro en la irrelevancia". Un partido cuyo pasado es ya, ha añadido, "una vergüenza nacional". "Ese es el sitio al que ha llevado Sánchez al PSOE".