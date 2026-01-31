Feijóo recurre a Europa para aclarar las causas del accidente de Adamuz y contra la regularización masiva de migrantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la Comisión Europea ayuda para esclarecer las causas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), para que requiera al Gobierno de Pedro Sánchez por la regularización masiva de migrantes y para la protección del campo español ante el acuerdo con Mercosur.

Feijóo ha participado este sábado de la reunión de los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb (Croacia) y ha puesto sobre la mesa, según un comunicado de su partido, "tres asuntos de vital importancia para España": la crisis ferroviaria, la política migratoria y la protección del campo.

Respecto a lo primero, ha pedido al ejecutivo comunitario que impulse el esclarecimiento de las causas "de una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa" y que se lleve a cabo una "revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener las vías" para saber qué ha hecho Adif con ese dinero.

Dice que la regularización "contraviene el pacto europeo" Por otro lado, ha mostrado su "preocupación" por una regularización de migrantes "sin control ni garantías" que el Gobierno está a punto de realizar y que, a su juicio, "va en contra de las recomendaciones europeas y contra la normativa del Pacto de Migración y Asilo". En ese sentido, ha pedido a la Comisión que requiera al Ejecutivo de Sánchez por esta cuestión y la "analice por contravenir el pacto europeo". Regularización de inmigrantes: las claves de un proceso con medio millón de potenciales beneficiarios Daniel Herrero La regularización, pactada entre el Ejecutivo y Podemos y aprobadfa el pasado martes en Consejo de Ministros, abre la puerta a que unos 500.000 extranjeros puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia. La medida va dirigida principalmente a personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido de manera continuada al menos cinco meses antes de solicitar la regularización. Según el líder de los 'populares', esta regularización tendrá "consecuencias nocivas para España y toda Europa" porque va a "provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente que afectará al conjunto de la UE". "Los grandes líderes de la UE no son ajenos a ello y se suman a nuestra denuncia a esta regularización masiva" que "debilita gravemente nuestra política migratoria" y por ello sostienen en su declaración de Zagreb que "la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable".