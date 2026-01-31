Delcy Rodríguez propone una amnistía general para presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes en el Tribunal Superior de Justicia una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela. "Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela", ha indicado tras proponer una amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

Ha solicitado que "nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", tras haber indicado que esta era también una decisión ya comentada con su predecesor, Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó el pasado domingo de que había verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada el 8 de enero.

Esta organización cifra el número de excarcelados desde el 8 de enero en 302. Ese día, fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien anunció el inicio del proceso de excarcelación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras", como "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz".

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal ha publicado en su cuenta de X que "reciben con cauteloso optimismo la propuesta de una Ley de Amnistía", añadiendo que Foro Penal, desde 2007, en múltiples ocasiones ha propuesto dicha ley.

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó esta semana de que se habían excarcelado a 808 personas desde diciembre hasta el lunes 26 de enero, y, en una entrevista para un medio colombiano, el fiscal general Tarek William Saab aseguró pocos días después que se habían concedido 643 medidas cautelares.