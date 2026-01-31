Delcy Rodríguez propone una amnistía general para presos políticos en Venezuela
- La nueva ley se llevará a Asamblea Nacional "para favorecer la convivencia en Venezuela", ha indicado
- Ha solicitado que "nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes en el Tribunal Superior de Justicia una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela. "Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela", ha indicado tras proponer una amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.
Ha solicitado que "nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", tras haber indicado que esta era también una decisión ya comentada con su predecesor, Nicolás Maduro.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó el pasado domingo de que había verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada el 8 de enero.
Esta organización cifra el número de excarcelados desde el 8 de enero en 302. Ese día, fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien anunció el inicio del proceso de excarcelación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras", como "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz".
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal ha publicado en su cuenta de X que "reciben con cauteloso optimismo la propuesta de una Ley de Amnistía", añadiendo que Foro Penal, desde 2007, en múltiples ocasiones ha propuesto dicha ley.
Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó esta semana de que se habían excarcelado a 808 personas desde diciembre hasta el lunes 26 de enero, y, en una entrevista para un medio colombiano, el fiscal general Tarek William Saab aseguró pocos días después que se habían concedido 643 medidas cautelares.
Contacto con Trump y Marco Rubio
Delcy Rodríguez confirmó el jueves que había hablado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, en la que abordaron temas asociados a la agenda de trabajo bilateral. Tras conversaciones con Donald Trump, anunció la reapertura inminente del espacio aéreo venezolano, una medida que podría facilitar el flujo de personas y comercio entre ambos países.
En las últimas jornadas, la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por varios movimientos clave. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó ante el Senado que en Venezuela se han producido "progresos significativos" desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos a comienzos de enero, y destacó la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera.
Ese mismo paquete de cambios se refleja en la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que permite abrir la industria petrolera venezolana a capital privado e internacional, en un giro total en el tradicional control estatal del petróleo. El Gobierno venezolano ha señalado que esta reforma es un paso para revitalizar la economía y atraer inversiones tras años de crisis en la principal fuente de ingresos del país.
En paralelo a estas transformaciones económicas, Rodríguez también ha mostrado disposición al diálogo, al tiempo que ha rechazado la idea de una "nueva agresión" y ha subrayado que su país está listo para conversaciones que permitan avanzar en la normalización de relaciones, particularmente con Estados Unidos.