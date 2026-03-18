Raúl Pérez sale "escaldado" de 'La Revuelta': sus mejores imitaciones y el desafío del picante con Broncano

Hasta el momento, nadie ha conseguido sacar la imitación definitiva de David Broncano, aunque han sido muchos los que se han aproximado. Pero si alguien está cerca de lograrlo es el cómico madrileño Raúl Pérez, uno de los mejores imitadores de los últimos años en España, con un repertorio tan amplio como diverso. “Estoy rozando el palo”, reconocía en La Revuelta tras hacer un intento y reconocer que sigue trabajando para pulir la imitación.

Teoría y práctica de las voces, con Raúl Pérez

Según su teoría de los “vecinos de voz”, la del presentador jienense es próxima a las del jugador de baloncesto Ricky Rubio y la del astronauta y ex ministro Pedro Duque. Algo similar ocurre con las del cantante Miguel Bosé y el chef Jordi Roca. Aunque también están las “voces antagónicas”, como serían la del propio repostero catalán y la del político cántabro Miguel Ángel Revilla. Luego están las voces que “se gustan a sí mismas”, como la del actor Antonio Banderas o la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “se gusta tanto que se respira a sí mismo”, bromeaba el humorista madrileño.

Y este marco teórico de las voces y las imitaciones se completa con aquellas que tienen un rango que puede pasar del 0 al 1, como la del cómico, actor y director Ernesto Sevilla, que pasa del susurro al grito en cuestión de segundos. Todas ellas se encuentran en el repertorio de Raúl Pérez, que ha sorprendido con una voz tan insólita como reconocible para la mayoría: la del mítico periodista deportivo Gregorio Parra, histórico comentarista del atletismo en RTVE. Tantas personalidades diferentes que “yo nunca soy yo mismo”, reflexionaba el invitado.

“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”, debió pensar a Raúl Pérez, que, cansado de invitar sin éxito a Broncano a su programa A las bravas, ha decidido trasladar a La Revuelta el reto de las patatas bravas con salsas cada vez más picantes. Aunque, dada la negativa del presentador a probarlas todas y visto el sufrimiento al que se ha sometido él mismo, se podría decir que Raúl Pérez se fue totalmente escaldado.