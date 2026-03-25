Guerra de Irán, última hora en directo: Trump afirma que representantes de Irán han aceptado no desarrollar armas nucleares
- El Gobierno libanés expulsa ordena al principal representante diplomático iraní abandonar el país
- EE.UU. ordenará el despliegue de miles de soldados adicionales en el golfo Pérsico
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 26 días.
Entre los hechos destacados de estas horas, se ha sabido que EE.UU. ordenará el despliegue de miles de soldados adicionales en el golfo Pérsico, según Reuters. En concreto, y como adelanta The Wall Street Journal, el Pentágono prevé el despliegue de efectivos de la 82 División Aerotransportada. Pese a los anuncios sobre supuestas negociaciones entre EE.UU. e Irán, la guerra avanza y lo vuelve a hacer con intensidad.
- Trump insiste con que Irán se ha comprometido a no tener armas nucleares
- EE.UU. ordenará el despliegue de miles de soldados adicionales en el golfo Pérsico
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Guerra de Irán, última hora en directo:
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Israel reanuda bombardeos sobre Teherán tras detectar misiles iraníes
El ejército israelí ha anunciado la noche del martes que ha estado bombardeando nuevamente Teherán en el día 26 de la guerra en Oriente Medio, después de haber informado de misiles iraníes dirigidos hacia Israel.
El ejército israelí “ha lanzado una serie de ataques dirigidos contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán”, ha indicado en su cuenta oficial de Telegram según recoge AFP.
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El Pentágono podría enviar miles de soldados a Oriente Medio
Se espera que el Pentágono envíe miles de soldados de la élite 82ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU. a Oriente Medio, según han indicado a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.
La agencia de noticias informó por primera vez el 18 de marzo de que la administración de Trump estaba considerando desplegar miles de tropas estadounidenses adicionales. Tal escalada podría aumentar drásticamente la gravedad del conflicto, que ya está en su cuarta semana y ha sacudido los mercados globales.
Los funcionarios, que han hablado bajo condición de anonimato, no han especificado a qué lugar de Oriente Medio irían las tropas ni cuándo llegarían a la región. Los soldados están estacionados en Fort Bragg, Carolina del Norte.
La Casa Blanca ha afirmado que todos los anuncios sobre despliegues de tropas provendrían del Pentágono. “Como hemos dicho, el presidente Trump siempre tiene todas las opciones militares a su disposición”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.
En principio, no se ha tomado ninguna decisión para enviar tropas a Irán, según ha contado una de las fuentes a Reuters. Pero servirán para aumentar la capacidad de posibles operaciones futuras en la región. Una de las fuentes ha indicado que el Pentágono estaba preparado para enviar entre 3.000 y 4.000 soldados.
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Un ataque con drones provoca un incendio en un tanque de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait
Un ataque con drones ha alcanzado un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Ha causado un incendio, aunque sin dejar víctimas, según ha informado la Autoridad de Aviación Civil del país y recoge la agencia Reuters.
Las autoridades han activado de inmediato los protocolos de emergencia, y los equipos de bomberos han acudido rápidamente para controlar las llamas. De acuerdo con los primeros informes, el incidente ha provocado únicamente daños materiales.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.