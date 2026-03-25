Guerra de Irán, última hora en directo: Trump afirma que representantes de Irán han aceptado no desarrollar armas nucleares

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El Pentágono podría enviar miles de soldados a Oriente Medio

Se espera que el Pentágono envíe miles de soldados de la élite 82ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU. a Oriente Medio, según han indicado a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

La agencia de noticias informó por primera vez el 18 de marzo de que la administración de Trump estaba considerando desplegar miles de tropas estadounidenses adicionales. Tal escalada podría aumentar drásticamente la gravedad del conflicto, que ya está en su cuarta semana y ha sacudido los mercados globales.

Los funcionarios, que han hablado bajo condición de anonimato, no han especificado a qué lugar de Oriente Medio irían las tropas ni cuándo llegarían a la región. Los soldados están estacionados en Fort Bragg, Carolina del Norte.

La Casa Blanca ha afirmado que todos los anuncios sobre despliegues de tropas provendrían del Pentágono. “Como hemos dicho, el presidente Trump siempre tiene todas las opciones militares a su disposición”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

En principio, no se ha tomado ninguna decisión para enviar tropas a Irán, según ha contado una de las fuentes a Reuters. Pero servirán para aumentar la capacidad de posibles operaciones futuras en la región. Una de las fuentes ha indicado que el Pentágono estaba preparado para enviar entre 3.000 y 4.000 soldados.