Reparar las infraestructuras energéticas del golfo Pérsico costará al menos 21.500 millones de euros

El coste de reparar las infraestructuras energéticas dañadas durante el conflicto en Oriente Medio alcanzará al menos los 21.500 millones de euros (25.000 millones de dólares), según las estimaciones de la consultora Rystad Energy, que, con la guerra aún en marcha, prevé que la cifra aumente.

En las últimas semanas, se han repetido los ataques sobre refinerías de petróleo, plantas de gas natural licuado, terminales de combustible y otras instalaciones críticas, ya sea por parte de Irán o de Israel y Estados Unidos, que han empujado al alza los precios de la energía en los mercados mundiales. Pero la inflación no será el único coste a pagar.

"Aunque algunos activos podrían restaurarse en cuestión de meses, otros podrían permanecer fuera de servicio durante años", ha alertado el jefe de investigación de la cadena de suministro de Rystad, Audun Martinsen, tras una evaluación inicial de las instalaciones afectadas. El informe estima que las labores de ingeniería y construcción supondrán cerca de la mitad del gasto, la mayor parte, seguida del equipamiento y los materiales.