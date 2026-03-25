El petróleo y el gas natural se abaratan mientras las bolsas europeas abren con ganancias superiores al 1,5%

El mercado del petróleo se ha dado la vuelta este miércoles. El precio del barril de brent, de referencia en Europa, ha descendido a los 95 dólares y se suma a la tendencia del gas natural, que ha continuado en bajada, hasta los 50 euros el megavatio/hora, poco después de la apertura de las Bolsas europeas. Los principales índices registran ganancias superiores al 1,5%, después del plan de paz planteado por Donald Trump a Irán, que niega las negociaciones.

El IBEX recupera los 17.000 puntos

A las 9.00 horas de la mañana, el IBEX 35 avanza exactamente el 1,5% y ha recuperado los 17.000 puntos. En lo que va de año, el principal índice bursátil español ha perdido el 0,8%, una caída precipitada por el conflicto en Oriente Medio.

El grupo de aerolíneas IAG y la industrial Acerinox son los valores más alcistas, por encima del 2,5%, seguidos muy de cerca por el banco Santander, Indra y ArcelorMittal, por encima del 2%. Esta última ha sufrido importantes pérdidas en los días de mayor pesimismo en los mercados por la guerra y la amenaza de la subida de los costes de la energía.

Pero el petróleo brent, que cayó por debajo de los 100 dólares desde que Trump decidiera poner en pausa los ataques a las energéticas iraníes, se ha abaratado un 5% en los primeros compases de este miércoles, y el gas natural, el 2%.

El índice Euro Stoxx 50, que agrupa las principales compañías de la zona euro en términos de capitalización bursátil, avanza igualmente el 1,7%.