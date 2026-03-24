El mercado del petróleo registró operaciones por 580 millones de dólares minutos antes del anuncio de Trump
- El Financial Times recoge sospechas de un supuesto uso de información privilegiada ante movimientos "anormales"
- La Casa Blanca cree que es una acusación "infundada e irresponsable"
Solo 15 minutos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara de conversaciones "productivas" con Irán y anunciara el cese temporal de los ataques a infraestructuras energéticas, en el mercado del petróleo se movieron 580 millones de dólares, un volumen de operaciones elevado que precedió a la bajada del precio y que está levantando sospechas.
El diario Financial Times (FT) ha calculado la cifra a partir de datos de Bloomberg: unos 6.200 contratos de futuros de brent y Texas cambiaron de manos el lunes entre las 6.49 y las 6.50 horas de la mañana, hora de Nueva York. A las 7.04 (mediodía en España), el presidente estadounidense lanzaba en su red social, Truth, el mensaje que giró también los índices bursátiles de todo el mundo.
"Es difícil demostrar la causalidad... pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo a la hora de vender futuros en ese momento", ha declarado un estratega de mercado en Estados Unidos a FT.
Senadores y gobernadores demócratas ya han apuntado en anteriores ocasiones, antes del conflicto en Oriente Medio, a un supuesto uso de información privilegiada en torno a los movimientos de la Administración Trump.
El presidente del parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negó poco después del mensaje de Trump que existieran negociaciones entre Washington y Teherán, lo que volvió a contraer los mercados. "Se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y para escapar del atolladero en el que están atrapados EE. UU. e Israel", subrayó a través de la red social X.
La Casa Blanca dice que la acusación es "infundada e irresponsable"
No obstante, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, ha respondido que su "único objetivo" es "hacer lo mejor para el pueblo estadounidense" y ha añadido que el Gobierno de Trump "no tolera que ningún funcionario de la Administración se enriquezca ilegalmente gracias a información privilegiada". "Cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable", ha zanjado Desai según recoge el diario especializado.
Pero, como apuntábamos antes, no es la primera vez que afloran estas sospechas. "El año pasado, Trump anunció unos aranceles y a los siete días ocurrió algo parecido. Los retiró y también hubo unas ganancias muy importantes para algunas personas", ha señalado el profesor de Economía en la Universidad de Valencia, Santiago Carbó, en La hora de la 1, que ha recordado que son suficientes "unos minutos para hacer unas enormes ganancias".
Los operadores consultados por FT también apuntan a movimientos "anormales" e "insualmente programados" en los mercados energéticos. "Es lunes por la mañana, no hay datos importantes hoy, no hay oradores de la Reserva Federal a los que quieras adelantarte. Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos... Alguien se acaba de hacer mucho más rico", declara un gestor de cartera.
No obstante, otros no consideran que las ventas hayan sido masivas en los mercados de petróleo, si bien sí detectan movimientos bruscos en el mercado TTF de gas natural, de referencia en Europa.