El mercado del petróleo registró operaciones por 580 millones de dólares minutos antes del anuncio de Trump

Solo 15 minutos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara de conversaciones "productivas" con Irán y anunciara el cese temporal de los ataques a infraestructuras energéticas, en el mercado del petróleo se movieron 580 millones de dólares, un volumen de operaciones elevado que precedió a la bajada del precio y que está levantando sospechas.

El diario Financial Times (FT) ha calculado la cifra a partir de datos de Bloomberg: unos 6.200 contratos de futuros de brent y Texas cambiaron de manos el lunes entre las 6.49 y las 6.50 horas de la mañana, hora de Nueva York. A las 7.04 (mediodía en España), el presidente estadounidense lanzaba en su red social, Truth, el mensaje que giró también los índices bursátiles de todo el mundo.

"Es difícil demostrar la causalidad... pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo a la hora de vender futuros en ese momento", ha declarado un estratega de mercado en Estados Unidos a FT.

Senadores y gobernadores demócratas ya han apuntado en anteriores ocasiones, antes del conflicto en Oriente Medio, a un supuesto uso de información privilegiada en torno a los movimientos de la Administración Trump.

El presidente del parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negó poco después del mensaje de Trump que existieran negociaciones entre Washington y Teherán, lo que volvió a contraer los mercados. "Se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y para escapar del atolladero en el que están atrapados EE. UU. e Israel", subrayó a través de la red social X.

01.22 min Un mensaje de Trump hace caer el precio del petróleo