Goldman Sachs prevé que el precio del petróleo brent alcance los 100 dólares de media en marzo

El petróleo se mantendrá por encima de los 100 dólares el barril de brent de media en marzo, pero luego bajará a los 85 dólares en abril. Es la previsión del banco de inversión Goldman Sachs, publicada este viernes, a la vista de la volatilidad del precio de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, los ataques iraníes a las infraestructuras energéticas de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

Los futuros de brent, mercado de referencia en Europa, cotizan este viernes ya en esa cota, con un avance de más del 7% en la última semana. El lunes se alcanzaron los 119,50 dólares el barril, su nivel más alto desde mediados de 2022. Antes del conflicto, se situaba en 73 dólares.