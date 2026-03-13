Goldman Sachs prevé que el precio del petróleo brent alcance los 100 dólares de media en marzo
- La estimación para final de año dependerá de la duración del cierre del estrecho de Ormuz: de 70 a 90 dólares
- Minuto a minuto de la guerra de Irán: la actualidad y últimas horas, en directo
El petróleo se mantendrá por encima de los 100 dólares el barril de brent de media en marzo, pero luego bajará a los 85 dólares en abril. Es la previsión del banco de inversión Goldman Sachs, publicada este viernes, a la vista de la volatilidad del precio de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, los ataques iraníes a las infraestructuras energéticas de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.
Los futuros de brent, mercado de referencia en Europa, cotizan este viernes ya en esa cota, con un avance de más del 7% en la última semana. El lunes se alcanzaron los 119,50 dólares el barril, su nivel más alto desde mediados de 2022. Antes del conflicto, se situaba en 73 dólares.
Cerrará el año en 70 o 90 dólares: depende de la duración del conflicto
El escenario más probable para Goldman es que el crudo se abarate gradualmente hasta situarse en la franja baja de los 70 dólares a final de año. No obstante, advierte que si la interrupción del suministro desde el golfo Pérsico se prolonga, los precios podrían cerrar en niveles más altos y alcanzar máximos.
Porque la clave está en la duración: cuánto tiempo mantendrá Irán cerrado este paso estratégico, en represalia por el ataque estadounidense-israelí del 28 de febrero, en el que murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.
Por Ormuz circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, y si continúa interrumpido por dos meses, el precio medio del barril de brent ascendería a 93 dólares en el cuarto trimestre, en lugar de los 71 dólares previstos para una crisis más corta. La estimación anterior apuntaba a un cierre del año en 66 dólares.
En la víspera, la Agencia Internacional de la Energía alertó igualmente que la actual es la "mayor interrupción del suministro" de petróleo de "la historia". En su informe del mercado de marzo, estimó una reducción del flujo mundial a ocho millones de barriles diarios, frente a los 20 millones que pasaban solo por Ormuz antes. La liberación de 400 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, dijo, supone solo una "medida provisional", a falta de una resolución rápida del conflicto.