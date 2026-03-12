La subida del petróleo reaviva los temores de estanflación: "Podríamos estar ante una tormenta perfecta"

El fantasma de la estanflación vuelve a amenazar a la economía. El conflicto en Oriente Medio ha disparado los precios del petróleo a niveles no vistos desde la invasión rusa en Ucrania y se teme que, de prolongarse, se repita el escenario que Europa vivió en 2022: una inflación elevada acompañada de un estancamiento de la economía.

Esto tiene un nombre, estanflación, y es la peor situación para los economistas. "Por eso es importante desescalar el conflicto lo antes posible. Cuanto antes pase, más contenido será el impacto sobre la economía global", subrayó esta semana el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, antes de reunirse con los ministros del ramo de la zona euro (Eurogrupo) para analizar la situación.

El temor de Dombrovskis es que unos precios de la energía elevados "propaguen efectos más amplios de inflación y confianza" de los consumidores y empresas, así como "interrupciones en la cadena de suministro y condiciones monetarias más estrictas".

Precisamente, el Banco Central Europeo (BCE) se reúne la próxima semana y los mercados ya descuentan que subirá los tipos de interés al 2,5% para no arriesgarse a reproducir una crisis inflacionista como la vivida hace cuatro años, cuando los precios se dispararon por encima del 10%, mientras la economía registró durante años crecimientos inferiores al 1%.

Pero, ¿qué posibilidades hay de que se repita este escenario? "Todo va a depender de cuánto dure la guerra y, sobre todo, de que Estados Unidos sea capaz de generar certidumbre y seguridad", apunta en una conversación con RTVE el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea José Manuel Corrales. En su opinión, si el conflicto continúa más allá de tres o cuatro meses, "estaríamos ante una crisis global de incalculables proporciones y, por tanto, podríamos estar ante una tormenta perfecta", advierte, ya que a ese problema de desabastecimiento energético por el cierre del estrecho de Ormuz, enclave por el que pasa el 20% del petróleo y el gas mundial, se sumaría la guerra arancelaria impulsada por el presidente de EE.UU., que ya ha tenido incidencia en las economías mundiales. Por el momento, las consecuencias del incremento del precio del petróleo ya son visibles: "La crisis energética ya nos está generando inflación, nos está generando una situación de desaceleración y de costes energéticos que se van a trasladar a los precios finales de los consumidores", apunta el director de Divacons Alphavalue, Pablo García, en una entrevista en TVE. Por si fuera poco, añade, el mercado de deuda se encuentra "cada vez más tensionado": "Los diferenciales de crédito están subiendo y algunos activos menos líquidos empiezan a no tener liquidez y los bancos están bloqueando. Esto va a suponer unos costes de deuda y, sobre todo, un acceso al crédito más complejo", ha recalcado.