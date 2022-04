Una importante subida de precios generalizada acompañada de un estancamiento de la economía de un país. Esta situación tiene un nombre, estanflación, y es el peor de los escenarios para los economistas y, sin embargo, una de las temidas consecuencias que podría dejar la invasión rusa de Ucrania en las economías europeas y, entre ellas, la española.

Las economías mundiales parecían estar remontando tras la crisis del coronavirus -que dejó considerables secuelas en sectores como la hostelería y el turismo- y los pronósticos de Bruselas apuntaban a un crecimiento de la UE del 4% y un aumento del 5,6% del PIB en el caso de España para 2022.

Sin embargo, la guerra en Ucrania ha cambiado todos los esquemas. Desde el primer ataque perpetrado por el gobierno de Vladímidir Putin el pasado 24 de febrero, los mercados han caído en la volatilidad, las bolsas europeas han sufrido caídas históricas y los precios del gas, petróleo y materias primas se han disparado. Todo esto impulsa una inflación generalizada que se traslada a los precios de la luz y los productos básicos y desemboca en los hogares de las familias.

En este escenario, hay algunos expertos que ya lo advierten: con unas economías aún débiles tras el coronavirus, si la guerra en Ucrania se alarga, Europa y España podrían caer en la estanflación.

¿Puede llegar Europa a esta situación?

"No hay todavía un estancamiento, aunque hay un riesgo claro, pero lo que sí hay es una inflación excesivamente larga", asegura. Si se alcanzara ese estancamiento y la inflación siguiera disparada, ya habría estanflación, y el único escenario peor sería volver a 2020, cuando la economía española estaba en recesión y redujo su crecimiento un 10,8% debido al coronavirus, asegura Ontiveros.

No obstante, cuenta que "no estamos en recesión" porque la economía no ha estado 12 meses en decrecimiento. Partiendo de ahí, asegura que los hechos de juicio actuales apuntan a que "efectivamente no vamos a crecer lo que creíamos hace dos meses. Vamos a crecer menos, toda Europa y España incluida".

Así, su análisis va un paso más allá e indica que hay un riesgo de pérdida de crecimiento y la economía española no avanzará tanto como Bruselas pronosticó en febrero. "Va a crecer menos, pero va a crecer", explica, de forma que habría una posibilidad de evitar el estancamiento.

Esta ecuación la traslada al terreno europeo y asegura que si la situación de precios y conflicto se detuviera, la economía europea crecería menos de lo esperado, pero crecería, manteniendo una alta tasa de inflación.