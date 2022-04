Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 11 de marzo: noticias más destacadas

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha denunciado en Twitter el asedio de Mariúpol, que ha calificado como "la actual peor catástrofe humanitaria del planeta", con 1.582 civiles muertos en 12 días, incluso enterrados en fosas comunes como la que muestra en su mensaje. "Incapaz de derrotar al ejército ucraniano, Putin bombardea a los desarmados, bloquea la ayuda humanitaria. ¡Necesitamos aviones para detener los crímenes de guerra rusos!", ha pedido Kuleba.

“Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa“