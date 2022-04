Putin advierte que puede congelar los activos de las multinacionales que se van de Rusia

Por su parte, Estados Unidos ha opinado este viernes que Rusia saldrá perjudicada si incauta los activos de las empresas extranjeras que están abandonando el país. Asimismo, ha advertido que podría exponerse a demandas de esas compañías.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha reaccionado en la red social Twitter a la afirmación del presidente ruso. "Cualquier decisión ilegal de Rusia de incautar los activos de estas compañías resultará en último término en todavía más dolor económico. Subrayará el mensaje claro a la comunidad empresarial global de que Rusia no es un lugar seguro para invertir y hacer negocios", ha recalcado.

“Russia may also invite legal claims from companies whose property is seized. We stand with American companies who are making tough decisions regarding the future of their Russian operations.“