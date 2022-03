"Hay pocas cosas más depravadas que atacar a los vulnerables e indefensos", ha sentenciado primer ministro británico, Boris Johnson, en Twitter, para anunciar también que el Reino Unido "está explorando más apoyo para que Ucrania se defienda de los ataques aéreos", después de haber aprobado el envío de armamento anti-tanques. "Haremos que Putin rinda cuentas por sus terribles crímenes".

“There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless. The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC “

Por su parte, la Casa Blanca ha denunciado el "bárbaro" uso de la fuerza militar contra la población civil, "inocentes en un país soberano", en palabras de la portavoz del Ejecutivo estadounidense, Jen Psaki. El Vaticano considera el bombardeo "inaceptable" y ha insistido en la necesidad de abrir "corredores humanitarios".

“I am horrified by the reported attack today on a maternity hospital in Mariupol, Ukraine – an attack which reportedly left young children and women in labor buried beneath the rubble of destroyed buildings. We do not yet know the number of casualties but fear the worst.“