Mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con motivo de la reunión informal de los dirigentes europeos en Versalles, Francia: "Este es un momento decisivo para la Unión Europea. Esto no es sólo un ataque a Ucrania. Este es un ataque a la libertad de las personas para elegir su propio destino. El principio mismo en el que se basa nuestra Unión. Debemos mostrar el poder de nuestras democracias".

“This is a defining moment for the European Union. This is not only an attack on Ukraine. This is an attack on people’s freedom to choose their own destiny. The very principle our Union is based on. We must show the power of our democracies. pic.twitter.com/zGpAWTVXF5“