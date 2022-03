Junto con quienes han tenido que interrumpir tratamientos hospitalarios o no pueden acceder a los medicamentos que requieren, la guerra está siendo especialmente dura (aún más, si cabe) para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Cuando el impedimento tiene que ver con la movilidad, además, las posibilidades de desplazarse a refugios subterráneos o búnkeres se reducen y la opción de escapar a otros países se vuelve verdaderamente arriesgada.

Pese a esas adversidades añadidas, Tetiana ha decidido salir de Kiev junto a su madre, que se mueve en silla de ruedas. Ambas habían permanecido en casa, desde el primer día de la invasión, pero finalmente se vieron obligadas a huir ante el asedio de la capital.