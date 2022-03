El Ejército ruso, por orden del presidente Vladímir Putin, inició en la madrugada de este jueves un ataque con misiles y artillería pesada contra objetivos en diferentes puntos del territorio de Ucrania, con la entrada de tropas desde Bielorrusia, Rusia y Crimea.

El líder ruso asegura que no va dirigido contra zonas habitadas, pero las autoridades ucranianas han informado de la muerte tanto de militares como de civiles. El profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, José Ángel López señala a RTVE.es que “toda una serie de circunstancias han hecho que Putin se sienta con la suficiente fortaleza” para dar este paso hace la guerra en Ucrania.

El Gobierno ucraniano ha respondido declarando la ley marcial y anunciando el reparto de armas también entre civiles. Miles de ucranianos han comenzado a huir de los bombardeos cruzando la frontera en dirección a Rumanía, Moldavia y Eslovaquia. “Va a provocar oleadas muy importantes de migración”, afirma la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, María José Pérez del Pozo.

La OTAN ha convocado una reunión para este viernes en la que los líderes de sus 30 países miembros decidirán cómo responden a la agresión de Rusia.

¿Qué objetivos está atacando el Ejército ruso y qué busca Putin?

Horas después de que Estados Unidos asegurara que Rusia tenía todo listo para comenzar una invasión de Ucrania, el presidente ruso ha ordenado esta madrugada una “operación militar especial” en la región del Donbás con el objetivo de “proteger a las personas” de los territorios de Donetsk y Lugansk "que han sido objeto de abusos y genocidio". Putin insiste en que la operación militar es en defensa propia y afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania.

El Ministerio del Interior de Ucrania ha informado de que Rusia está atacando centros de mando militar, aeropuertos, bases aéreas y sistemas de defensas antiaérea en la capital, Kiev, y en otras ciudades. Carros blindados rusos llegaron a la segunda mayor ciudad ucraniana, Járkov y las fuerzas rusas habrían llegado ya a Kiev, a 9 kilómetros del Parlamento, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. El Servicio Guardafrontera ucraniano ha anunciado además que las tropas rusas han cruzado el punto fronterizo de Vilcha, que se encuentra en la región de Kiev a unos 50 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

Las tropas rusas están entrando en territorio ucraniano desde Rusia –a la altura de Odessa y Járkov--, Crimea y Bielorrusia. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha negado que soldados de su país en la operación militar rusa.

“Los analistas hemos fallado. No preveíamos un ataque de estas características. Podíamos jugar con el escenario de que (Rusia) iba a incorporarse en Donbás o a reconocer la independencia, pero no un ataque masivo contra Ucrania”, señala María José Pérez del Pozo. “La decisión la tenía tomada ya hace tiempo. Ha despreciado los últimos coletazos de la diplomacia”, indica Pérez del Pozo, quien subraya que “realmente no se sabe hasta dónde va a llegar el plan que Putin tiene”.

Por su parte, José Ángel López indica que “hay una serie de circunstancias” que han hecho que Rusia se sienta “con suficiente fortaleza frente a la debilidad mostrada al principio porque siempre la respuesta han sido una serie de sanciones”. “Sanciones hay desde 2014 y no parece que le hayan afectado demasiado”, subraya López, que asegura que Ucrania “juega un papel muy importante desde un punto de vista estratégico”. “Ya veremos hasta dónde llega la intervención, si realmente se frena en los distritos orientales y en la zona de Crimea para consolidar esas posiciones o va más allá”, asevera.